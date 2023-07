Presidente: No había sido un sueño, se puede realizar la industrialización





13/07/2023 - 17:39:56

“No había sido un sueño, se puede realizar la industrialización”, aseguró el presidente Luis Arce tras anunciar la entrega hasta fin de año de dos industrias en los departamentos de La Paz y Cochabamba. “La decisión política de industrializar” fue central, aseguró, para avanzar en esta estrategia de desarrollo que de inicio tiene en marcha 130 industrias distribuidas en diferentes regiones de Bolivia con potencial productivo. “Queremos industrializar Bolivia, y poco a poco lo estamos haciendo, vengo de ir a inspeccionar una planta (de Procesamiento de Lácteos) que estamos construyendo (en Achacachi), hay varias plantas de industrialización que este año vamos a empezar a entregar en la ciudad de El Alto y Cochabamba. Ya vamos a entregar las plantas”, aseguró. En la Planta de Procesamiento de Lácteos se invierten más de Bs 45,2 millones. Se prevé su conclusión para junio de 2024 con una capacidad de producción de 40.000 litros por día de leche. Se trata de una de las 130 plantas industriales que ejecuta el Gobierno en todo el territorio nacional con una inversión superior a los $us 3.600 millones. Estos trabajos se enmarcan en el Plan Estratégico de industrialización con sustitución de importaciones que apunta a “impulsar nuevas industrias de productos estratégicos orientados a la sustitución de importaciones que permitan reducir la dependencia de la producción externa”. Según Arce, la “Bolivia industrializada” permitirá la generación de fuentes de empleo ya no solo en los grandes centros urbanos, sino en las ciudades intermedias y en poblaciones como Batallas donde también se instalará una industria de alimentos balanceados. “Lo que estamos haciendo es construir industrias que produzcan desde la materia prima hasta el producto acabado y dejamos de importar”, explicó y recordó que, cuando se consume un producto importado de Brasil, Argentina o Perú, se da empleo a las personas de esos países y no a los bolivianos. “¿Cuándo pues vamos a tener empleo, si no consumimos lo producimos? Por eso hermanos la industrialización apunta a que produzcamos desde la materia prima hasta el producto terminado de origen boliviano, con manos bolivianas para bolivianos”, insistió. ABI