La Paz: Feriado del 16 de julio se traslada para el lunes 17





13/07/2023 - 10:36:45

Terminando con la polémica que amenazaba al principal día de las fiestas julianas, la Jefatura Departamental del Trabajo informó que el feriado del 16 de julio fue trasladado al lunes 17L. La fecha cívica cae en domingo. La jefa departamental de Trabajo, julia Condori, explicó que como fundamento legal se ha encontrado el Decreto Supremo 205 de 2009, el cual entonces trasladó el feriado a un 15 de julio, reporta Erbol. Dijo que se ha llevado adelante esta acción ante la polémica que ha surgido respecto al feriado e instrucciones de la Ministra de Trabajo. “Esa es la comunicación que tenemos por parte de esta cartera de Estado, para que todos los paceños y las paceñas podamos celebrar nuestro grito libertario participando en los actos cívicos que correspondan nuestra ciudad”, dijo. El alcalde Iván Arias afirmó este miércoles que el suspenso generado sobre el traslado del feriado del domingo 16 de julio al lunes 17 afecta al fomento del turismo interno en la ciudad y departamento de La Paz, después que el Ministerio de Trabajo dijera el lunes que no se aplicaba este cambio porque no era un feriado nacional. Este lunes, la ministra Navia dijo que solo cuando se trata de feriados nacionales, el descanso que cae en domingo se traslada al día siguiente. “Los feriados nacionales son los que se trasladan al primer día hábil siguiente, los feriados departamentales no están en la norma”, dijo entonces. Con la determinación del traslado se termina la polémica.