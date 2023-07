La Paz logra récord histórico en exportaciones por $us 2.776 millones





13/07/2023 - 09:33:57

En 2022, las exportaciones de La Paz alcanzaron un récord histórico de $us 2.776 millones y en 2021 las ventas llegaron a $us 2.484 millones, cifras que demuestran la recuperación de la economía del departamento, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Del total de ventas externas registradas en 2022, el 95% corresponde a la industria de manufacturas, el 4% a minería y 1% al sector agropecuario, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro lado, en 2022, la recaudación tributaria de La Paz llegó a Bs 16.033 millones y es la mayor registrada en los últimos siete años, lo que demuestra el dinamismo del mercado interno a través del aumento de las actividades económicas. Para la presente gestión, se perfila una inversión pública en el departamento por Bs 4.302 millones (PGE 2023) para impulsar la producción con sustitución de importaciones. De este monto el 47% se destinará a proyectos productivos, el 24% a proyectos del área social, el 21% a proyectos de infraestructura y el 9% a proyectos multisectoriales. Entre los principales proyectos se encuentran: la construcción e implementación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear; la Central Hidroeléctrica Miguillas; la implementación de la Planta de Transformación, Acopio y Almacenamiento de Granos en el norte de La Paz (Ixiamas); la carretera Escomas-Charazani tramo I y II; la construcción y equipamiento del Instituto Gastroenterológico; entre otros. En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), la inversión pública juega un rol fundamental para dinamizar la economía del país. A pesar de la crisis inflacionaria a escala mundial, la inflación acumulada en La Paz fue de 1,1% a junio de 2023, es decir que las familias paceñas gozan de la estabilidad de precios y se preserva su poder adquisitivo. Las ventas facturadas de los restaurantes se recuperan y llegaron a Bs 550 millones al mes de mayo de 2023 y en comparación con el mismo período de 2022, se registró un incremento del 12% producto de la recuperación de la economía. Los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) beneficiaron a 19.474 personas a mayo de 2023 con un desembolso por Bs 6.423 millones para facilitar a las familias paceñas el acceso a un techo propio. En cuanto a los créditos productivos, se benefició a 296.626 productores con un total de Bs 23.550 millones a mayo de 2023. De igual forma, con los créditos SIBOLIVIA para sustituir importaciones, hasta el 11 de junio de 2023, se benefició a 2.766 productores para potenciar y diversificar el sector productivo del departamento de La Paz. Bonos Sociales Con el objetivo de preservar la calidad de vida de la población más vulnerable, durante la gestión 2022, el Gobierno nacional entregó bonos sociales en el marco de la redistribución de los ingresos. Con el Bono Juancito Pinto se benefició a 559.856 estudiantes de escuelas fiscales y de convenio con un desembolso por Bs 112 millones. Con el Bono Juana Azurduy se benefició a 59.036 madres, niñas y niños menores de dos años con un desembolso por Bs 34 millones. En cuanto a la Renta Dignidad, se entregó a 364.931 adultos mayores con un presupuesto de Bs 1.510 millones, con este bono se preserva los ingresos de las personas de la tercera edad para mejorar su calidad de vida. Asimismo, la pobreza extrema en La Paz se redujo de 16,5% en 2016 a 10,4% en 2021, producto de las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ABI