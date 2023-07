Alcalde Arias califica de inaudito el abuso de poder contra Amparo Carvajal





13/07/2023 - 07:09:19

El alcalde Iván Arias calificó este miércoles de “inaudito” el abuso de poder ejercido contra la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, quien el martes intentó recuperar los predios tomados por personas afines al Gobierno central y que tienen protección policial, y pidió a la Justicia pronunciarse al respecto. “Ese mensaje estamos dando a nuestra niñez, y ahí lo comprobamos con lo que está ocurriendo con la señora Carvajal, el poderoso se entra, se apropia y la Policía los protege, esto es inaudito, pero bueno, esperemos que la Justicia se pronuncie”, reprochó el burgomaestre paceño. El martes, después de permanecer 40 días en vigilia en puertas de la APDHB, Carvajal subió por una escalera para recuperar las oficinas de la entidad nacional que protege los derechos de las personas. El pasado viernes 2 de junio al promediar las 10:30 un grupo afín al Movimiento Al Socialismo ingresó a las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, de manera sorpresiva, tomó el edificio y desalojó a todos sus ocupantes. Carvajal comenzó con la vigilia en plena calle, en la madrugada tuvo que levantarla producto del intenso frío y a pedido de sus seguidores; el martes 6 de junio retomó su vigilia y se instaló en exteriores de la APDHB, con el objetivo de volver a ocupar las instalaciones. Arias expresó su preocupación y su solidaridad con Carvajal. “Nosotros hemos expresado nuestra preocupación, nuestra solidaridad con la señora Carvajal, no puede ser que la Policía proteja a los invasores y a la propietaria le quieran sacar, esto es lo que genera en Bolivia una situación de que solo siendo poderoso puedes abusar de quien sea”. “Entonces ya sea en el curso, el abusivo del curso golpea a sus amigos, provoca violaciones porque en general estamos dando un mensaje, si eres poderoso puedes hacer lo que te da la gana, ¿ustedes creen que lo que ocurren en los colegios no responde esta lógica? de que si tienes poder físico, poder político, poder económico puedes hacer lo que te da la gana?”, regañó Arias. Respecto de la detención de la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, el alcalde Arias aplaudió la decisión de la Justicia de brindar medidas sustitutivas a la exautoridad. “Hay señales positivas, me alegra que a nuestra exalcaldesa le hayan dado medidas sustitutivas en un acto, creo yo justo, que la justicia decida si realmente hubo daño o no, ese es el tipo de cosas que deberíamos aplaudir”.