Judiciales: Comisión pidió al TCP acelerar fallo del recurso de Ayala





13/07/2023 - 07:06:07

Correo del Sur.- Estando los plazos electorales al límite, la presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, María Patricia Arce (MAS), pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) priorizar la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) que paralizó el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales. El plazo de 45 días para resolver el recurso se cumple el 2 de agosto, pero la magistrada Karem Gallardo dijo el martes pasado que el fallo saldrá hasta fin de este mes de julio. EL PROCESO La AIA fue sorteada el 31 de mayo y desde entonces está en manos de un magistrado relator. El 22 de junio la senadora Arce envió al TCP un memorial en el que solicita la priorización del trámite del recurso planteado por el diputado beniano Leonardo Fabián Ayala (Creemos) el 24 de abril, según se publicó en la página web de la institución con sede en Sucre. La parlamentaria también pidió audiencia a los magistrados, pero esa reunión, al final, no se concretó. ¿INTERINOS? Algunos oficialistas y opositores expresaron su intención de que haya elecciones judiciales el 3 de diciembre para poder renovar a los magistrados en enero de 2024, pero aseguran que se sienten “atados” al fallo del TCP. El diputado Érick Morón (Creemos) señaló que la demora en activar el proceso de preselección genera dudas en la voluntad del oficialismo de llevar adelante las elecciones judiciales. “Parece que están jugando al interinato”, vaticinó. La senadora Ana María Castillo (MAS) manifestó a CORREO DEL SUR que Ley Corta aprobada por la Asamblea tiene como finalidad agilizar las elecciones y, en función al fallo del TCP, la Comisión Mixta y el Legislativo, en pleno, determinarán las acciones a seguir. “Tenemos que llegar a unas elecciones judiciales. Todos los bolivianos estamos esperando que existan nuevas autoridades que puedan administrar justicia en nuestro país. Pero no podemos asegurar, dependerá del fallo del TCP; nosotros, como asambleístas, tenemos que ser muy responsables en las decisiones que vayamos asumir”, dijo. Su colega diputado del ala evista Héctor Arce (MAS), también en entrevista con este diario, indicó que el TCP definirá qué ocurre con las elecciones y recordó su propuesta de aprobar una ley alternativa que le permita a la Asamblea designar a las autoridades judiciales, en caso de que fracasara el proceso de preselección y elección judicial. “Honestamente, yo veo muy difícil la situación, pero veremos porque los tiempos cada vez están más cortos y eso pone en una situación crítica este proceso”, agregó. La senadora Silvia Salame (Comunidad Ciudadana) afirma que si el TCP declara inconstitucional el reglamento de preselección impugnado “se cae” todo el proceso y, de esa manera, justificó su propuesta de aprobar una nueva ley que sustituya al reglamento impugnado. El criterio de dos vocales del TSE sobre las elecciones La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia dijo tener esperanzas en que los órganos competentes para llevar adelante las elecciones judiciales cumplan con la Constitución Política del Estado, que obliga a realizar este proceso cada seis años. “La Ley Corta otorgó hasta 100 días para la ejecución del proceso electoral, en este momento podemos decir que todavía estamos en los tiempos prudentes, aunque ya van apretándose los tiempos respecto a la ejecución de este calendario electoral. No se puede hablar de una fecha específica de elecciones porque en este momento estamos en incertidumbre de lo que pueda suceder más adelante”, afirmó a CORREO DEL SUR. Chuquimia ratificó que la fecha preliminar para las elecciones es el primer domingo de diciembre, es decir, el 3 de ese mes. En cambio, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que hasta la fecha existe una imposición con los plazos y que no aceptarán más reducciones que los 100 días que establece la ley transitoria. “El Órgano Electoral es una entidad independiente y en ese marco vamos a pronunciarnos. Cuidado que estén pensando darnos un cortísimo tiempo, irresponsable. Nosotros vamos a valorar en Sala Plena y vamos a comunicar (…) Nosotros no somos funcionales a los otros órganos, somos un órgano independiente”, aseguró en contacto con los periodistas.