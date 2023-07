Rusia lanzó un ataque contra Kiev tras la ratificación del apoyo de la OTAN a Ucrania





13/07/2023 - 06:45:19

Infobae.- Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kiev, por tercer día consecutivo y luego de que la OTAN finalizó su cumbre en Lituania con un sólido compromiso de de respaldar a Ucrania. Durante la madrugada de este jueves, una decena de drones kamikaze Shahed fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas pero provocaron daños en al menos dos bloques de pisos y en otras infraestructuras al caer sus restos tras ser interceptados. “Se han producido daños en edificios residenciales”, dijo el jefe de la Administración Militar de la capital, Serguí Popko, que informó también de dos jóvenes de 19 y 23 años que tuvieron que ser hospitalizados al ser alcanzados por fragmentos de los drones. Los restos de las aeronaves no tripuladas cayeron en cuatro distritos distintos de la capital. Las intercepciones provocaron fuertes explosiones que se escucharon en el centro de Kiev poco antes de las dos de la madrugada. Según la Fuerza Aérea ucraniana, sus defensas derribaron en todo el territorio nacional un total de 20 drones Shahed de fabricación iraní y dos misiles de crucero Kalibr. “Tuvimos una operación de defensa aérea exitosa”, dijo el portavoz de la fuerza aérea Yuriy Ignat. Los drones “ingresaron a la capital desde diferentes direcciones”, según la administración militar de Kiev. En tanto, los servicios de emergencias atendieron llamadas en otros distritos tras varias “explosiones en la capital”, indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Señaló en Telegram que los bomberos hallaron un cuerpo en el distrito Podilsky, aunque no estaban claras las causas de muerte. Se registraron incendios en un edificio de apartamentos en Shevchenkivsky y en un edificio no residencial en Podilsky, agregó el alcalde. Ataque en Berdiansk Entretanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que varios militares rusos perdieron la vida en un ataque ucraniano contra el hotel Duna de Berdiansk (sureste), en el que, según varios canales de Telegram, habría muerto el general ruso Oleg Tsokov. “En la temporalmente ocupada Berdiansk, en el óblast de Zaporizhzhia, como consecuencia de un ataque directo, durante la noche, se ha confirmado que los cuerpos de militares rusos han sido transportados en camiones a la morgue local”, se lee en la nota del Estado Mayor ucraniano, que no especifica la fecha en que se produjeron los hechos. Berdiansk está situada a orillas del Mar de Azov, en el sureste de Ucrania, y fue ocupada por las fuerzas rusas el 27 de febrero del año pasado, dos días después de que comenzara la invasión a gran escala. Desde que el pasado mes de mayo se anunciara la llegada al país de misiles de largo alcance británicos Storm Shadow, Ucrania ha intensificado sus ataques contra infraestructuras, armamento, nudos logísticos y concentraciones de tropas rusas situadas lejos del frente. Los Storm Shadow son misiles de precisión que se lanzan desde aviones y alcanzan objetivos a una distancia máxima de más de 250 kilómetros. El arma occidental con más alcance que tenía Ucrania hasta que recibió estos misiles eran los HIMARS recibidos de Estados Unidos, que disparan a unos 80 kilómetros de distancia. Ayuda militar de la OTAN Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky agradeció la nueva ayuda militar en “defensa aérea, misiles, vehículos blindados y artillería” obtenida de sus aliados en la cumbre de la OTAN que concluyó este miércoles en Vilna. “Volvemos a casa con un buen resultado para nuestro país y, muy importante, para nuestros combatientes: un buen refuerzo de armamento”, dijo Zelensky en su discurso nocturno a la nación, grabado desde el tren que lo llevaba de vuelta a Kiev tras participar en la cumbre. El mandatario ucraniano resaltó asimismo las “garantías de seguridad” que los Gobiernos del G7 -las siete democracias más industrializadas del mundo- se comprometieron a negociar con Ucrania antes de que el país sea aceptado en la OTAN. “Con estos fundamentos construiremos una nueva arquitectura legal vinculante de tratados de seguridad bilaterales con los países más poderosos”, manifestó Zelensky. También destacó que, aunque la OTAN no ofreció a Ucrania su compromiso concreto de que la aceptará como país miembro una vez haya terminado la guerra con Rusia, todos los líderes de la Alianza firmaron una declaración en la que afirman que el futuro del país está en la OTAN. “Por primera vez, no sólo todos los aliados están de acuerdo con esto, sino que una mayoría importante de la Alianza trabaja intensamente por ello”, dijo Zelensky en un tono que contrasta con el que mostró al comienzo de la cumbre, cuando denunció como “absurdo” que no se le fuera a ofrecer a Ucrania un calendario de adhesión. El presidente ucraniano agradeció uno a uno a todos los líderes de la OTAN su ayuda a Ucrania y a sus aspiraciones de entrar en la Alianza.