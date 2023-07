Envían a la cárcel a sargento de policía, suman 10 los encarcelados por el narcovuelo





13/07/2023 - 06:33:19

La Razón.- Un sargento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) fue enviado este miércoles a la cárcel con detención preventiva por 90 días, implicado en el denominado narcovuelo. Con él suman 10 los encarcelados durante la investigación del caso. Es el segundo miembro de la FELCN encarcelado en la investigación del envío de 478 kilos de droga en un vuelo de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) desde Santa Cruz a España. Hasta la fecha están detenidos cinco funcionarios de BoA, una trabajadora de la Aduana, los dos sargentos de la FELCN y dos representantes de una empresa de courier. El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, explicó que en la audiencia de medidas cautelares se presentaron testigos. Además de imágenes donde se observa al sargento en el área estéril del aeropuerto de Viru Viru. “Hay imágenes de cámaras de seguridad donde se puede observar al efectivo policial en el área denominada estéril del aeropuerto internacional Viru Viru; donde se encargaba de controlar la carga para los aviones. Y este funcionario no alertó ninguna irregularidad el día que se trasladó 478 kilos de cocaína hasta España”, dijo Mariaca. Narcovuelo El detenido, identificado como Rodrigo L. de 36 años, es policía del Grupo Especial de Control de Aeropuerto (GECA). Está sindicado de Tráfico de Sustancias Controladas, Organización Criminal y Confabulación. Al respecto, el fiscal Julio César Porras, confirmó que una cámara en el aeropuerto de Viru Viru muestra al sargento en el área de carga de BoA el día que se despachó la droga. “Hay una imagen que lo compromete y da suficientes indicios. Él verifica (esa carga) y es suficiente indicio de que él estaba en el momento en que hubo el tránsito de la sustancia controlada”, dijo Porras antes de la audiencia. La autoridad dijo que aún no conocen quién es el propietario de la droga del narcovuelo; sin embargo, aseguró que “estamos seguros que vamos a llegar (con él)”. Apunta a Naabol Álvaro La Torre, abogado defensor del sargento, explicó que su cliente y otro policía con un can antidroga fueron recogidos el 12 de febrero por un carrito de BoA para revisar la carga. Las cámaras de seguridad muestran el trabajo que realizaron y señaló que ellos colocaron un precinto, que no es el mismo que hallaron en España cuando descubrieron la carga de droga. “El 12 de febrero cumplía sus funciones en la FELCN, asignado al aeropuerto. Cuando una aerolínea solicita los servicios de la FELCN ellos se encargan de recoger al personal y lo llevan en un vehículo hasta el lugar. Ese día fueron dos policías y un guía de can hasta BoA cargo”, dijo. “Revisaron dos bolsas que contenían encomiendas para España de una empresa courier. Mi cliente hace la revisión palpando manualmente cada encomienda y después pasa el perro y revisa y tenemos absoluta certeza que no había sustancias controladas. Mi cliente y el otro policía nunca pierden contacto visual con la carga que la entregan en otra área e informan que la están dejando sin novedad y bajo cámara. Lo que pasa en esa otra área es absoluta responsabilidad de Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos). Los precintos que se encontraron en España de ese contenedor no son los mismos que se pusieron en esta área (donde estuvo el policía acusado)”, acotó. El caso narcovuelo estalló en el país en mayo pasado. Tras más de un mes de investigación aún no se determinó a quién pertenecen los 478 kilos de droga que salieron del aeropuerto de Viru Viru rumbo al de Barajas en España.