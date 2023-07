Netflix ha encontrado una mejor manera de trabajar con pantallas verdes: Teñir a los actores de morado





12/07/2023 - 19:27:14

Gizmodo.- Normalmente hacen falta artistas con mucho talento y un software potente para convencer al público de que un actor frente a una pantalla verde en realidad está en otro sitio. Investigadores de Netflix aseguran haber encontrado un método más sencillo y preciso de trabajar con Chroma Key que se vale de una IA para aprovechar una particularidad del propio funcionamiento de las cámaras digitales. La técnica de reemplazar el fondo de una toma lleva décadas usándose en el mundo del cine. Normalmente estos fondos son de un intenso color verde o azul porque esas son las tonalidades que nunca aparecen en la piel humana. Después, un software se encarga de eliminar ese fondo y sustituirlo por el apropiado, sea hecho en CGI o grabado sin los actores. La técnica del Chroma Key no está exenta de ciertos problemas. Para empezar los actores no pueden llevar maquillaje o ropa de colores similares a los de la pantalla que les sirve de fondo. Además, normalmente es necesario que un artista repase las tomas porque los algoritmos no suelen eliminar bien el verde en áreas problemáticas como el pelo o materiales transparentes como vasos o ventanas. Todo esto alarga el tiempo de post-producción y aumenta mucho su coste, lo que explica por qué las compañías que producen películas como Netflix tienen departamentos de investigación dedicados a tratar de hacer el proceso más rápido y barato. Lo que Netflix ha descubierto desde luego luce contraintuitivo cuando vemos el aspecto del rodaje antes de la post-producción. La técnica consiste en bañar a los actores con una intensa luz de color magenta. En realidad, la luz empleada es una mezcla pura de azul y rojo. A ojos humanos tiene un aspecto decididamente poco natural, pero las cámaras ven la realidad separándola en canales de color rojo, verde y azul, por lo que la toma de todos los objetos teñidos de magenta sobre fondo verde resulta en un canal verde que siluetea a la perfección los objetos sobre el fondo. Ese canal verde puede usarse muy fácilmente para crear un canal Alpha en blanco y negro que es el que se usa para definir qué objetos serán reemplazados por el fondo bueno en la imagen final. La nueva técnica funciona incluso con objetos transparentes y garantiza un reemplazo del fondo prácticamente perfecto. La técnica desde luego es más rápida que la actual. Otra de sus ventajas es que elimina el problema de que haya otros objetos verdes en primer plano. Un actor podría ir completamente vestido de verde con el mismo tono que el fondo y la técnica seguiría funcionando. Por supuesto, la técnica no está exenta de inconvenientes, algunos muy obvios. El primero es que ahora tenemos a los actores y a todos los objetos en primer plano teñidos de magenta. Netflix elimina ese tinte usando coloreado por IA, un procedimiento que emplea algoritmos de aprendizaje máquina alimentados con imágenes del rodaje tomadas con la luz natural. El principal problema es que el coloreado por IA no es en tiempo real, y los equipos de rodaje tendrían que trabajar con una luz magenta permanente, lo que dificultaría la previsualización de la escena. En este momento Netflix está trabajando precisamente en eso, en hacer que la IA coloree la escena en tiempo real de manera que el equipo de rodaje pueda ver el aspecto que tiene con colores reales, al menos en las pantallas.