¿Problemas financieros? Johnny Depp sorprende al pedir un préstamo millonario





12/07/2023 - 19:21:04

Johnny Depp tuvo la necesidad de solicitar un préstamo para arreglar su mansión ubicada en West Hollywood, California, debido a que la propiedad comenzó a deteriorarse por falta de mantenimiento luego de que el actor se mudara a las Bahamas y ahora viva cómodamente en Inglaterra. Mientras el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate comienza su gira por Reino Unido, solicitó un préstamo de 10 millones de dólares con la finalidad de solventar los gastos que se requieren para reparar la vivienda, según dio a conocer el Daily Mail. De acuerdo con el medio británico, Johnny se encuentra en problemas económicos después de haber gastado varios millones de dólares en la batalla legal contra su ex esposa Amber Heard. Tras recibir un veredicto a su favor, la actriz de Aquaman tuvo que pagarle a Depp un millón de dólares que, de acuerdo con reportes, él prefirió donar a organizaciones benéficas. En mayo presentó la película Jeanne Du Barry en el Festival de Cine de Cannes, donde causó gran revuelo al afirmar que no necesitaba a Hollywood. Además, la firma de lujo Christian Dior lo firmó con un contrato de 20 millones de dólares por convertirse en la imagen del perfume Sauvage, catalogado como una de las fragancias más vendidas de todos los tiempos. Por otra parte, Johnny comenzó una gira de conciertos por Europa en compañía de su banda Hollywood Vampires, que está integrada por Alice Cooper, Tommy Henriksen y Joe Perry. Finalmente, en los últimos días una fuente reveló a People que Johnny podría volver a encarnar el personaje de Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe, aunque esta versión ya ha sido descartada en el pasado tanto por el actor como por ejecutivos del estudio. Sin embargo, y aunque las posibilidades mencionadas por las fuentes suenan más al deseo de los fans que a una verdadera estrategia tanto del actor como de Disney, en la industria del entretenimiento no hay que descartar ningún escenario. “Todo es posible. Si es el proyecto adecuado, lo hará”, comentó la persona cercana al actor, con lo que inyectó una dosis de esperanza para quienes sueñan con el regreso de Johnny Depp al universo que lo convirtió en una superestrella mundial.