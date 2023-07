Mito o realidad: La batería se daña si se conecta y desconecta el celular





12/07/2023 - 18:55:57

Infobae.- En medio de los avances tecnológicos, persisten rumores sobre los posibles daños que podrían sufrir los dispositivos electrónicos, como los celulares y computadores. A lo largo del tiempo, han circulado diferentes mitos en relación a si conectar y desconectar un dispositivo durante su proceso de carga puede afectar la vida útil de la batería. Surge la pregunta: ¿es perjudicial para la batería conectar y desconectar durante el periodo de carga? La respuesta es no. Los teléfonos modernos están diseñados con sistemas de carga inteligentes que regulan el flujo de energía y protegen la batería. Los usuarios pueden conectar y desconectar el celular sin preocupaciones mientras se está cargando. Asimismo, los portátiles modernos están diseñados para manejar conexiones y desconexiones durante la carga de manera segura. El sistema de carga de los computadores regula la energía y protege la batería, por lo que no hay riesgo de daño al realizar estas acciones. Un cargador que no sea original dañará la batería Si bien es recomendable utilizar cargadores originales, cargar el dispositivo con un cargador no original no necesariamente dañará la batería, pero es importante tener en cuenta que la calidad puede influir en la eficiencia y la seguridad. Los cargadores de baja calidad o no certificados pueden no proporcionar la potencia de carga adecuada o tener problemas de seguridad. Además, pueden no cumplir con los estándares establecidos por los fabricantes. Esto puede generar un mayor riesgo de sobrecalentamiento, sobrecarga o cortocircuitos, que podrían dañar la batería o incluso representar un peligro para el dispositivo, por lo que es recomendable utilizar cargadores de marcas reconocidas que estén certificados. Qué pasa si se deja conectado Otro de los mitos es la sobrecarga de la batería. Una vez que el celular alcanza el 100% de carga, el sistema inteligente del dispositivo se detiene automáticamente para evitar que la batería se sobrecargue y se dañe, lo mismo ocurre con los computadores. Sin embargo, si se desea optimizar el tiempo de vida de la batería a largo plazo, algunos expertos sugieren desconectarla una vez esté completamente cargado para evitar ciclos de carga innecesarios. Descargar completamente la batería antes de cargarla Esta era una práctica recomendada en el pasado para las baterías de níquel-cadmio (NiCd), pero los dispositivos actuales utilizan baterías de ion de litio (Li-ion) que no tienen “efecto memoria”. Las Li-ion no se ven afectadas por la carga parcial y se pueden cargar en cualquier momento sin necesidad de agotar completamente la batería. De hecho, se recomienda cargar los dispositivos de forma regular para mantener la batería en buen estado y evitar que se descarguen por completo, ya que esto puede afectar negativamente su rendimiento a largo plazo. Mantener la batería entre ciertos porcentajes Algunas personas creen que es mejor mantener la batería de sus dispositivos electrónicos entre ciertos porcentajes, como entre el 20% y el 80%, para prolongar su vida útil. También es un mito. Esta práctica no es necesaria ni respaldada por la mayoría de los fabricantes. Las baterías de ion de litio (Li-ion) no tienen “efecto memoria”. Esto significa que no es necesario descargar la batería por completo ni cargarla hasta el máximo en ciclos regulares.