Industriales piden a asambleístas priorizar la aprobación de créditos, afirman que son para la estabilidad





12/07/2023 - 18:41:03

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) priorizar la aprobación de créditos y afirmó que los préstamos son para la estabilidad del país. “Pedimos a las autoridades del gobierno y a los asambleístas que se prioricen los créditos. Son importantes esos créditos para la estabilidad de Bolivia, de los bolivianos. La certidumbre es un elemento vital para atraer inversiones nacionales y extranjeras”, dijo, según Erbol. El representante de la Cámara de Industrias señaló que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, demostró al sector que “todavía tenemos un margen de endeudamiento”. “Estamos convencidos de que ese endeudamiento va a generar mejores condiciones para Bolivia, para los bolivianos”, afirmó. El ministro Montenegro informó que actualmente en la Cámara de Diputados está pendiente el tratamiento y aprobación de créditos por $us 327,4 millones, para programas y proyectos en beneficio de la población boliviana. “El endeudamiento en sí no es malo, lo que hace el endeudamiento es generar recursos para ser llevados a proyectos de inversión o reposición de gastos que hizo el Gobierno nacional”, explicó. En pasados días, fueron promulgadas las leyes que viabilizan créditos por más de $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento, para el apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el Covid-19 y construcción de puentes. Sin embargo, son varios proyectos que aún faltan por tratar y aprobar en la ALP, uno de ellos tiene que ver con un “Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuencas”, el cual requiere un crédito de al menos $us 150 millones, señaló la autoridad gubernamental, este miércoles. ABI