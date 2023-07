Sound of freedom, la película vetada que incluye a Bolivia en red de tráfico infantil





12/07/2023 - 18:33:28

La película “Sound of freedom”, que narra la historia real de un exagente de la CIA que descubre el tráfico infantil a través de una red de pedófilos en Colombia, se ha ganado una posición importante en la taquilla de Estados Unidos, al recaudar 40 millones de dólares y desatar el debate en distintas plataformas. El tráiler del filme muestra una escena donde el protagonista encuentra archivos secretos, en los que se evidencia la trata infantil en países latinoamericanos como Colombia, Chile, Perú y Bolivia. La historia fue producida por el mexicano Eduardo Verástegui, quien mencionó en varias entrevistas que la película fue rechazada por varias distribuidoras, entre ellas Netflix, al ser vinculada con las ideas de QAnon, una teoría de conspiración de extrema derecha estadounidense. Además, su protagonista Jim Caviezel, conocido por participar en “La Pasión de Cristo”, dijo que “una élite social se roba a los niños para fines científicos”. A esas declaraciones hay que sumarle el video realizado por Mel Gibson, quien recomendó a todos mirar la película grabada desde 2018. “Uno de los problemas más preocupantes de mundo de hoy es la trata de personas y, en particular, la trata de niños. Nuestro futuro son los niños. Ahora, el primer paso para erradicar este crimen es tomar conciencia. Vayan a ver ‘Sound of Freedom’”, dijo Mel Gibson, en un video publicado en la cuenta de Eduardo Verástegui. Sobre el presunto rechazo por parte de Netflix, Amazon y otras plataformas streaming, todavía no hubo pronunciamiento ni justificación por parte de estas compañías. ¿Dónde se puede ver Sound Of Freedom? Por el momento, la película solo está disponible en salas de cine de Estados Unidos. Sin embargo, de manera irregular, muchos usuarios, en redes sociales, han difundido grupos de Telegram en los que presuntamente se puede reproducir la película. Se espera que en las próximas semanas se estrene la cinta en más países, entre ellos Bolivia. En plataformas de streaming, el estreno llegará de la mano de la plataforma de Angel Studios, un estudio cristiano que se encargó de la distribución de la cinta.