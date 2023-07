Cochabamba: Magia de la mecánica y electrónica: manos de don Carlitos devuelven la vida al reloj de Catedral





12/07/2023 - 18:31:24

Opinión.- Las manos y el basto conocimiento de la combinación entre lo mecánico y electrónico del filósofo, sociólogo, técnico en correos y sociólogo Carlos Balderrama fueron suficientes para que el maestro, con siete década encima, pusiera en funcionamiento, en tan solo un par de días, el reloj de la Catedral Metropolitana de Cochabamba. “No cualquier persona entiende de la tecnología o los mecanismos de los engranajes que tiene este reloj. Inmediatamente acudí a don Carlos y él me ayudó. Me dijo, ‘Wilson vamos, empecemos a ver qué es lo que tiene el reloj’. Es así que tardamos dos días en poner en funcionamiento el reloj, que ha estado parado por muchos años”, relató al respecto, el director de Bienes de la Alcaldía de Cochabamba, Wilson Espinoza. La puesta en funcionamiento del histórico instrumento fue solicitada por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, la pasada semana. Hoy, 12 de julio, luego de varios años de dejar de marcar las horas, minutos y segundos del valle cochabambino, la pieza comenzó a funcionar. Tras su refacción y desde hoy, el reloj no solo marcará la hora, sino que lo hará al son del repique de las campanas de la Catedral, cada media hora, hora y al mediodía. Sin embargo, el trabajo no fue nada fácil. Ha sido todo un reto. Ello, debido a que implicó subir las antiguas gradas de ladrillo y madera hasta la cúpula de la torre, donde se encuentra la pieza, y trabajar con rapidez, precisión y delicadeza. Este trabajo fue realizado por don Carlitos, con sus siete décadas encima. RELIQUIA Espinoza informó que la reliquia, parte de la historia de Cochabamba, fue donada en la década de los 60. Balderrama fue uno de los primeros en realizar el mantenimiento en los 60 y parte de los 70. El titular de Bienes de la Alcaldía aseguró que en caso de requerir un mantenimiento próximo, Balderrama comprometió sus manos, conocimiento y trabajo para concretar la tarea. La población recibió con agrado la noticia. Ahora, muchos transeúntes ya se detienen a mirar la hora, según verificó OPINIÓN. “Al final, creo que ya se han ocupado”, señaló uno de los curiosos, que hoy alzó sus ojos al cielo y se topó con la sorpresa.