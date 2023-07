YPFB: En el norte de Bolivia hay un potencial convencional de petróleo bastante grande





12/07/2023 - 18:27:13

Trabajos de Sísmica 2D se harán en los departamentos de La Paz, Pando y Beni, parte del Subandino Norte, donde se tiene “un potencial convencional de petróleo bastante grande”, reveló el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. “En el norte del país tenemos un potencial convencional de petróleo bastante grande, y también una cuenca no convencional como lo que es (en Argentina) Vaca Muerta, muy importante”, destacó. La consultora de Francia Beicip Franlab, una de las escuelas de petróleo más importante del mundo, reveló hace años que en el Subandino Norte Bolivia posee “una cuenca de clase mundial”. A partir de ese informe, Dorgathen está seguro que en la zona hay petróleo, pero lo que resta es más información para realizar los trabajos exploratorios y de explotación. “Creemos firmemente que hay, o sea, de que hay, hay, el petróleo está. Tenemos una roca madre que ha expulsado, tenemos el sistema petrolero, la cantidad de petróleo que habría generado esta roca madre, son alrededor de 5 billones de barriles, no lo dice YPFB, sino una consultora internacional que sacó este dato y nos dijo: ustedes tienen una cuenca de tipo mundial, algo muy grande”, explicó. Sobre la base de este informe, YPFB ejecutó en 2021 la perforación del pozo Gomero X1 de investigación estratigráfica (IE) en el municipio de El Sena, departamento de Pando. “El 2021 perforamos el pozo Gomero, hoy estamos sacando areograbimetria, magnetometría en el área, ya vamos a comenzar con sísmica 2D, vamos a perforar al año unos tres pozos en la zona para poder delimitar el área, tenemos más o menos claro qué es lo que tenemos como roca madre en la zona”, detalló a Poder Medios y Miedos. El método sísmico permite obtener imágenes del subsuelo, las cuales pueden mostrar zonas con características apropiadas para la acumulación de recursos hidrocarburíferos como gas o petróleo. La sísmica es un método que se utiliza para conocer las capas de roca que se encuentran debajo de la tierra. El trabajo consiste en emitir ondas de sonido a través de generadores de energía que viajan por medio de las capas de rocas y son registradas por unos sensores sobre la superficie llamados geófonos. Dorgathen informó que el objetivo es “encontrar estos cinco billones convencionales, que no requieren tanta maquinaria, como es el caso de Vaca Muerta, sino que requieren algo más sencillo, y obviamente también ir evaluando la parte no convencional que es similar a Vaca Muerta”. Vaca Muerta es un reservorio no convencional de gas que fue trabajado en Argentina desde hace 10 años. Con ello, la nación argentina será autosuficiente. ABI