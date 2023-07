Senado conforma Comisión Especial que investigará casos de pederastia





12/07/2023 - 18:24:15

Sin la participación de Comunidad Ciudadana (CC), la Cámara de Senadores conformó este miércoles una Comisión Especial que investigará los casos de pederastia cometidos en entornos eclesiales en Bolivia. La comisión está integrada por los senadores del MAS, Luis Adolfo Flores, Simona Quispe y William Torrez, y el legislador de la opositora Creemos, Julio Diego Romaña. A último momento, CC decidió no participar de esta instancia porque, según el senador Fernando Vaca, no habría “un equilibrio en la representación de las bancadas”, pese a que la jefa de bancada Andrea Barrientos había nominado al senador Santiago Ticona para sumarse a esta labor. De acuerdo con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la conformación de esta instancia fue acordada por las tres bancadas – MAS, CC y Creemos –y si bien todas presentaron a sus delegados, CC “la retiró” antes de la consideración en el pleno. Apegada a la Constitución y a su reglamento de debates, la Comisión Especial de Investigación tendrá un plazo de tres meses para indagar los presuntos delitos de abuso sexual, violación, infante, niña, niño y adolescente y otros delitos relativos a violencia sexual suscitados en entornos eclesiales, que constituyan pederastia clerical. A la conclusión de su trabajo, la comisión elaborará “un informe pormenorizado, resaltando las acciones integrales que se debe desarrollar para la no repetición de estos delitos”, cita la resolución camaral que crea la instancia. La conformación de esta instancia se da luego de más de dos meses de que el diario español El País revelara que el jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, confesó que abusó sexualmente de al menos 85 menores y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, durante su labor como parte de la Compañía de Jesús. Pedrajas no fue el único que habría abusado de menores de edad. Al jesuita, fallecido en 2009, se sumaron denuncias en contra de Luis Roma Padrosa (+), Luis Mestre (+), Antonio Gausset, Francesc Peris y Carlos Villamil. Todos estuvieron vinculados al colegio Juan XXIII, donde ocurrió la mayoría de las vejaciones de Pedrajas. También se cometieron delitos similares en otras instalaciones donde trabajaban sacerdotes. La Fiscalía inició una investigación. Por estos hechos, el presidente Luis Arce pidió, en una carta el 22 de mayo, al papa Francisco “la revisión conjunta, con nuestro Gobierno nacional, de los antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia, pues ningún sacerdote con antecedentes de abusos sexuales contra la niñez y adolescencia debe estar desempeñándose como educador o guía espiritual en nuestro país”. Por el mismo medio, Francisco expresó su dolor y vergüenza por los actos de pederastia cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Bolivia, cuestionó la negligencia de quienes debieron “vigilarlos” y comprometió trabajo conjunto con el Gobierno del Estado Plurinacional para reparar las injusticias cometidas. “Ante la maraña de mal provocada por ellos, traicionando su misión de padres, pastores y educadores y que, como usted expresa, cometieron delitos que dañan de por vida a niños y niñas y que también dañan a la iglesia, le manifiesto mi dolor y mis sentimientos de vergüenza y consternación, pensando en las acciones nefastas de estos sacerdotes y también en la negligencia de quienes tendrían que haber vigilado”, afirmó Francisco en la misiva fechada el 31 de mayo. De momento, aún está pendiente en el Legislativo el tratamiento del proyecto de ley de lucha contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, que fue presentado por el Gobierno nacional. En esa iniciativa se propone la creación de la Comisión de la Verdad para investigar y esclarecer los hechos de violencia sexual en contra de infantes, niñas, niños y adolescentes. ABI