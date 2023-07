Gobierno: Deuda externa llega a $us 13.327 millones a mayo y solo representa el 29,2% respecto al PIB





12/07/2023 - 18:13:32

La deuda externa alcanza a $us 13.327 millones a mayo del presente año y solo representa el 29,2% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. “En noviembre de 2020, la deuda externa se encontraba en $us 11.574 millones, representando el 32,1% del PIB. A mayo de 2023, la deuda externa llega a $us 13.327 millones, pero solo representa el 29,2%”, indicó esa cartera mediante sus redes sociales. De acuerdo con el ministerio, la reducción de la deuda externa de 32,1% a 29,2% respecto al PIB fue posible debido a que la economía boliviana creció a mayor ritmo, aumentando su capacidad de financiamiento externo. Organismos internacionales, como la Comunidad Andina (CAN), marcan como el umbral de endeudamiento el 50% del PIB. “Las medidas del presidente Lucho (Luis) Arce para sacar a la economía de la crisis de 2020 consiguieron un resultado muy positivo, logrando crecer al 6,1% en 2021 y 3,5% el 2022”, resaltó el ministerio. En ese mismo periodo, es decir entre 2021 y 2022, se contrató $us 1.753 millones en créditos externos, con un promedio de endeudamiento de tan solo $us 58 millones mensuales. En declaraciones anteriores, el titular de esa cartera de Estado, Marcelo Montenegro, explicó que en los gobiernos neoliberales se destinaban los recursos de la deuda externa a gasto corriente, como el pago de salarios de los trabajadores. Mientras que, en la actualidad, se consignan los recursos de la deuda externa para ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura productiva y contribuir a dinamizar la economía. ABI