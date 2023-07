Descubren en el lado oculto de la Luna una enorme mancha que emite calor





12/07/2023 - 11:11:50

Un grupo internacional de científicos planetarios que trabajan para la NASA descubrió una misteriosa mancha que emite calor en el lado oculto de la Luna. Una nave espacial orbital china propició el hallazgo remoto de esta masa de granito caliente enterrada bajo la superficie lunar. "Hemos descubierto calor adicional que sale del suelo en un lugar de la Luna que se cree que es un volcán muerto hace mucho tiempo que entró en erupción por última vez hace más de 3.500 millones de años. Tiene alrededor de 50 km de ancho, y la única solución que podemos pensar que produce tanto calor es un gran cuerpo de granito, una roca que se forma debajo de un volcán cuando se enfría un cuerpo de magma, la lava sin erupcionar", comentó el investigador principal del estudio, el Dr. Matt Siegler, del Instituto de Ciencias Planetarias (EE.UU.). "El granito tiene altas concentraciones de elementos radiactivos como el uranio y el torio en comparación con otras rocas de la corteza lunar, lo que provoca el calentamiento que podemos sentir en la superficie lunar", explicó Siegler. Los investigadores detallaron que el descubrimiento se llevó a cabo mediante un método que usa microondas para medir de forma remota los gradientes de calor geotérmico en la Luna. Estas mediciones provienen de los orbitadores lunares chinos Chang'E 1 y 2 trabajando de conjunto con la NASA. Los datos recopilados mostraron un alto gradiente geotérmico que coincide exactamente con una gran superficie rica en silicio de 20 km de ancho que los científicos consideran que se trata de una caldera volcánica extinta situada entre los cráteres Compton y Belkovich. La zona tiene una temperatura que es alrededor de 10 grados Celcius más cálida que su entorno. "Interpretamos este flujo de calor como resultado de un cuerpo de granito rico en radiogénico debajo de la caldera", señaló Siegler. "A decir verdad, nos quedamos un poco desconcertados cuando lo encontramos: afortunadamente, mi esposa, la Dra. Rita Economos, es la geoquímica de la familia, por lo que con su guía pudimos reconstruir la causa geológica probable de la anomalía térmica", agregó. Un hallazgo inesperado Hasta ahora, solo se habían encontrado pequeños granos de material granítico en la Luna en muestras traídas por las misiones Apolo, por lo que el descubrimiento fue inesperado. Fuera de la Tierra, los granitos están casi ausentes en el sistema solar. "Este hallazgo es un batolito de 50 km de ancho; un batolito es un tipo de roca volcánica que se forma cuando la lava sube a la corteza terrestre pero no sale a la superficie. El Capitán y Half Dome, en Yosemite, California, son ejemplos de rocas de granito similares que han aflorado a la superficie", expuso la Dra. Economos. Los hallazgos se publicaron la semana pasada en la revista Nature. Se abren posibilidades de hallazgos similares "Esto es más parecido a la Tierra de lo que habíamos imaginado que se puede producir en la Luna, que carece del agua y la tectónica de placas que ayudan a que se formen los granitos en la Tierra. Esto también muestra que la teledetección puede detectar características ocultas, y esto será útil en la exploración de otros cuerpos planetarios en el sistema solar", indicó Siegler. "Este nuevo hallazgo de una gran masa de granito en la Luna es increíblemente interesante. Tenemos toneladas de granito de diferentes sabores por toda la Tierra. […] Pero, geológicamente hablando, es bastante difícil hacer granito sin agua y placas tectónicas, por lo que realmente no vemos ese tipo de roca en otros planetas. Entonces, si este hallazgo de Siegler y sus colegas se confirma, será de gran importancia para la forma en que pensamos sobre el funcionamiento interno de otros cuerpos rocosos en el sistema solar", subrayó Stephen M. Elardo, de la Universidad de Florida, quien no participó en este trabajo.