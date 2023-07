Montenegro: Créditos pendientes son reclamados por organizaciones sociales que pueden hacer sentir su voz





12/07/2023 - 10:57:56

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que hay créditos pendientes de aprobación en la Asamblea desde hace más de año y medio y que son reclamados por organizaciones sociales que reclaman. “Son las organizaciones sociales que sienten, piden estos proyectos, se preocupan, vienen a la ciudad de La Paz y están pendientes de la aprobación de estos créditos. Entonces de seguro que las mismas organizaciones sociales están atentas y pendientes a la aprobación de estos créditos y si ellos ven necesario que tienen que venir y hacer sentir su voz, lo harán”, dijo. Montenegro dijo actualmente en la Cámara de Diputados están pendientes de tratamiento y aprobación de créditos por $us 327,4 millones para programas y proyectos en beneficio de la población boliviana. Dijo que el Gobierno saluda la promulgación de las leyes que viabilizan créditos por más de $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento, para el apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el Covid-19 y construcción de puentes. Sin embargo, agregó, que son varios proyectos que aún faltan por tratar y aprobar en la ALP, uno de ellos tiene que ver con un programa nacional de riego tecnificado con enfoque de cuencas, el cual requiere un crédito de al menos $us 150 millones. “En este momento la región, el país necesita este riego, con el problema del fenómeno de La Niña, la sequía. Un país vecino, un país amigo, como Uruguay, está sufriendo sequía, está sufriendo, Montevideo, carencia de agua y nosotros tenemos que invertir estos recursos”, señaló el ministro. El pasado viernes, el presidente Luis Arce convocó a las organizaciones sociales y a los alcaldes a “hacer cuerpo” para exigir a la ALP la aprobación de créditos destinados a proyectos de desarrollo económico y social para Bolivia. Al respecto, el ministro Montenegro señaló que la convocatoria del mandatario de Estado “es una defensa a la gestión del Gobierno, no es una solución parche, ni un escenario de desesperación”.