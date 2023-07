YPFB: El gas que dejemos de vender a Argentina, se lo vende a Brasil





12/07/2023 - 08:13:57

El gas que deje de comprar Argentina desde 2024, Bolivia lo venderá a Brasil, anunció este martes el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. “El gas que dejemos de vender a Argentina, es un gas que tiene mercado, no es que se va a quedar bajo la tierra, ese gas se lo vende a Brasil”, afirmó el titular de YPFB a Poder Medios y Miedos. Argumentó que el hallazgo de Vaca Muerta en Argentina, en el que se calculan reservas por 400 trillones de pies cúbicos (TCF), data de hace más de 10 años y que por ello la entidad estatal apostó por abrir más mercados para el gas boliviano. “Es normal que un país que tiene 400 TCF de reserva en gas vaya a ser autosuficiente, esto es algo que nosotros ya lo sabíamos hace varios años y fuimos trabajando en el mercado brasileño”, sostuvo. Amparado en el marco normativo de Brasil, dijo, YPFB ingresó al “mercado brasileño con fuerza y es un mercado que al final paga mejor”. “El año pasado logramos batir ventas a mercados privados en Brasil y fuimos probando esto, entonces el gas que no se venda a Argentina es un gas que va a ir a Brasil y que puede ir a mejores precios incluso del gas que fue a Argentina”, insistió. El pasado fin de semana, Argentina inauguró el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en Salliqueló, que trasportará gas de Vaca Muerta a las industrias y los hogares de los argentinos. En el acto, el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, anunció que “ya no habrá necesidad de importar gas en barco, porque vamos a usar el gas de nuestro subsuelo, así como tampoco se importará gas de Bolivia, a raíz de que el Norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta”. Dorgathen afirmó que este hecho no se lo debe ver como “algo negativo” o “que Bolivia está perdiendo”, sino como “una oportunidad que tenemos que saber aprovechar”. “Bolivia lo que tiene que aprovechar, en este momento, es ser ese ente integrador energético entre Brasil, Argentina y Bolivia, y también aprovechar de los 400 TCF que Argentina tiene ahora para ver la mejor forma en la que podemos enviarle recursos a Argentina, que los necesita. Nosotros también podemos ver cómo llevar recursos a Bolivia sobre la base de Vaca Muerta, entonces, no es una mala noticia como algunos medios lo quisieron reflejar, calculando pérdidas para las universidades, para las regiones”, argumentó. Insistió en que “el gas que haya disponible lo vamos a seguir vendiendo”, porque “mercado hay de sobra”. Además, enfatizó que se debe pensar en cómo “podemos aprovechar Vaca Muerta y aprovechar los recursos que tenemos como Bolivia, que tiene una cantidad de recursos interesantes que hay que saberlos aprovechar y generar esa sinergia con Vaca Muerta”. Reveló que por ese hecho se encuentra en Buenos Aires, Argentina, trabajando cómo YPFB puede “sacar una ventaja, voy a decir, o poder hacer negocios aquí (con) Vaca Muerta”. ¿YPFB podría alquilar ductos a Argentina? preguntó el presentador del programa. “Es una opción”, respondió Dorgathen. “Hay varias opciones en las que estamos trabajando, desde crudo, gas, transporte, son varias oportunidades que hay, estamos trabajado en eso, no es para nada (una mala noticia), no, es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar”, acotó. ABI