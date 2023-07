Arce defiende los créditos contratados y asegura que son para trabajar por el pueblo boliviano





12/07/2023 - 08:12:25

El presidente Luis Arce defendió este martes los créditos contratados por el Estado y explicó que son para trabajar por el desarrollo económico y social del pueblo boliviano, como en el saneamiento de tierras que llegó al 92% de cobertura. “Los créditos, hermanas y hermanos, son para trabajar por el pueblo boliviano”, afirmó en la masiva concentración de campesinos e indígenas en El Alto para recibir y festejar los 13.254 títulos agrarios de tierras distribuidas en las 20 provincias de La Paz. Aprovechó la presencia de la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Julia Johannsen, para asegurar que los créditos que canaliza el organismo multilateral dan resultados. Arce recordó que el organismo internacional desembolsó en el pasado $us 60 millones para fortalecer el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que hasta el momento llegó a sanear el 92% de las tierras. “Lo estamos logrando (el saneamiento), aquí está la muestra, esto es solo un departamento, hermana representante, estamos haciendo esto en todo el país, entregando cientos de miles de títulos de propiedad para nuestros hermanos del campo para que tengan esa seguridad de que la tierra que están trabajando es de ellos, que les pertenece”, expresó. La meta del gobierno nacional es concluir con el saneamiento de tierras el 2025, cuando se celebrará el Bicentenario del nacimiento patrio. “Hemos hecho un nuevo requerimiento de 40 millones al Banco Interamericano de Desarrollo para continuar con esto (saneamiento), para que lleguemos al 2025 con el 100 por ciento de las tierras saneadas en todo el país. Necesitamos ese refuerzo del crédito para cumplir nuestros objetivos”, justificó. El gobierno tiene pendientes de aprobación en el Legislativo créditos por $us 327 millones. Arce hace alusión a los créditos en momentos en los que diputados que responden al expresidente Evo Morales se sumaron a los votos de las opositoras Creemos del encarcelado Luis Fernando Camacho y Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa para no aprobar un crédito de $us 52 millones. ABI