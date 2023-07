Asegura que se cumplió con la Constitución: Alcón afirma que no amerita eventual juicio de responsabilidades contra Arce





12/07/2023 - 08:04:46

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que no amerita un eventual juicio de responsabilidades que se pretende impulsar en contra del presidente Luis Arce por la restitución de Eduardo Del Castillo en el Ministerio de Gobierno a pesar de que fuera censurado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La autoridad de Estado recordó que el mandatario cumplió con lo que establece el artículo 158 de la Constitución Política del Estado sobre la destitución tras la censura y en el marco de la misma Carta Magna, del artículo 172, se lo designó. “En ese marco y escuchando al pueblo boliviano, pues no existe impedimento para las acciones que han sido tomadas, el Ministro de Justicia lo ha explicado en su momento y lo podemos seguir haciendo”, afirmó Alcón. Diputados de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) explicaron que en la proposición acusatoria se denuncia a Arce por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales y otros. “Para nuestra posición lo que le hemos explicado y lo explicó el mismo presidente Luis Arce en el acto de la posesión del ministro en la restitución en el cargo, entonces, nos hemos basado y hemos tomado acciones en el marco de la normativa vigente de nuestra Constitución Política del Estado, por tanto, no amerita (un juicio de responsabilidades)”, insistió Alcón. Del Castillo fue censurado el 27 de junio, tras una interpelación por el caso de vehículos robados en Chile. De un total de 142 legisladores que asistieron a la sesión, 101 votaron por la censura y 44 en contra. La sanción fue posible con el apoyo de CC, Creemos y el bloque “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS). ABI