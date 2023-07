Presidente Arce en Uyuni: No vamos a parar hasta industrializar el litio





“No vamos a parar hasta industrializar el litio” y consolidar el desarrollo de Uyuni, aseguró el presidente Luis Arce en un mensaje a los habitantes de esta región de Potosí, considerada la “hija predilecta de Bolivia”, en su 134 aniversario. En Uyuni se encuentran las más grandes reservas de litio, que están cifradas en 21 millones de toneladas métricas. Actualmente se está en el camino de la industrialización de este recurso natural. “No vamos a parar hasta industrializar el litio y consolidar el desarrollo de esta bella tierra, conocida con gran orgullo como la ‘hija predilecta de Bolivia’”, aseguró en un post acompañado de un video sobre esta región. Entre enero y junio, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó tres convenios con dos empresas chinas y una rusa, que comprometen $us 2.800 millones de inversión para industrializar el metal blanco, “bajo un modelo de negocios soberano”. En junio fueron concretados los acuerdos con Corporación Citic Guoan (perteneciente a Citic Group de China) y la empresa Uranium One Group (perteneciente a la Corporación Rosatom de Rusia), que comprometen $us 1.400 millones para la construcción de dos plantas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en Pastos Grandes y Uyuni con capacidad de hasta 50.000 toneladas (t) anuales. En enero la empresa estatal también firmó un acuerdo con el consorcio chino CBC (Catl Brunp & Cmoc), para emplazar dos complejos industriales con tecnología EDL. Garantizó $us 1.400 millones para la edificación de dos factorías en los salares de Uyuni y Coipasa, con una capacidad de producción de hasta 50.000 toneladas (25.000 t cada una) de carbonato de litio al año. Uyuni es la capital de la Provincia Antonio Quijarro. De acuerdo al censo del año 2012 cuenta con una población de 20.958 habitantes. Fue creada mediante Resolución Suprema de fecha 11 de julio del año 1889, durante el gobierno del Dr. Aniceto Arce Ruiz. “En su 134 aniversario, enviamos un fuerte abrazo a nuestra querida población de Uyuni, en Potosí”, expresó Arce.