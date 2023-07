Chapetón: Yo estoy fuerte, si Eva Copa quiere debilitarme, quiero decirle que tengo mi moral tranquila





12/07/2023 - 07:48:54

La Razón.- Rodeada de gente que acudió a apoyarla, Soledad Chapetón, exalcaldesa de El Alto, salió la noche de este martes de celdas policiales, luego de que la Justicia determinó su detención domiciliaria por el caso WaynaBus; aseguró que se encuentra “fuerte y tranquila”. La actual administración edil, liderada por Eva Copa, denunció que existe un daño de más de Bs 2 millones por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de cobro de estos buses municipales. Por esta investigación, Chapetón fue aprehendida el lunes y sometida a una audiencia cautelar este martes, con la resolución de su detención domiciliaria. “Hagan las investigaciones que quieran, pero hagan sin el abuso de poder. Yo estoy fuerte, si Eva Copa quiere hacer algo, quiere debilitarme, quiero decirle que tengo mi moral tranquila, mi moral limpia y tengo mi corazón tranquilo”, expresó Chapetón, a la salida de celdas de la Policía. La Alcaldía de El Alto presume un direccionamiento para la contratación de una empresa para el sistema de cobro de los WaynaBus. Además, denunció que el servicio prestado fue deficiente. Para Chapetón este es un intento por tapar una mala administración actual. “Se ha demostrado que hay una persecución jurídica en contra mía y en contra de mi gestión. Este caso tiene que ver con la compra de accesorios para poder implementar validadores de cobro en los 60 WaynaBus. Esta compra se ha hecho el 2016, después de más de cinco años vienen a hacer esta identificación; quieren justificar el no uso de los WaynaBus para el servicio del pueblo con estos casos. Qué casual para nosotros que sea justo cuando la población alteña critica, reclama el uso de los WaynaBus, que quieran tapar con ese tipo de acciones”, dijo. Aunque el Ministerio Público anunció que pediría la detención preventiva de la exalcaldesa, para garantizar su presentación en la investigación, la Justicia determinó el arresto en casa. Chapetón aseguró que se demostró que tiene trabajo y familia acá y que no piensa escapar. “Aquí hay una intención de tapar una ineficiencia de gestión. Hagas lo que hagas Eva Copa, te he superado en gestión, eres la peor alcaldesa de El Alto. Yo me voy a defender, no me he escapado y no me voy a escapar”, afirmó Chapetón.