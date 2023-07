Lionel Messi aterrizó en Estados Unidos y será presentado en Inter Miami el próximo domingo





11/07/2023 - 18:46:24

Infobae.- La nueva vida de Lionel Messi ya está en marcha. El capítulo estreno de su carrera se inició en las últimas horas con el aterrizaje en el Aeropuerto de Miami en un vuelo privado para transitar sus primeros pasos como flamante jugador del Inter Miami que preside David Beckham y que comenzó a organizar un entorno futbolístico ameno para el capitán de la selección argentina con el desembarco de Gerardo Martino como entrenador, además del fichaje de Sergio Busquets. El futbolista rosarino estuvo dos semanas de vacaciones en el Caribe en compañía de su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La familia disfrutó de las placenteras playas de las Bahamas que sirvieron para detener la rueda de una temporada cargada que tuvo el título del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar, pero también un turbulento cierre de estadía en el PSG tras dos años en el fútbol francés. Las imágenes que compartió el canal deportivo TyCSports mostraron a Leo y a su familia descendiendo de un avión privado, con unas pocas pretenencias y un look acorde a las vacaciones que acaban de transitar. El club prepara una gran presentación para la leyenda de 36 años. La directiva difundió que el próximo domingo 16 de julio llevará a cabo un importante evento en el Estadio DRV PNK de Fort Lauderdale a partir de las 20 de Miami (21 de Argentina), más allá de que las puertas se abrirán alrededor de las 19. El acto titulado “The Unveil” (la revelación) contará con “entretenimiento, discursos sobre el campo y más”, según aclararon desde la oficina de prensa del equipo rosa. Los boletos para acceder a las localidades habilitadas serán gratuitos para aquellos que tengan abonos de temporada. El medio The Athletic adelantó que la MLS está en negociaciones con la Concacaf para transmitir la presentación en el medio tiempo de la final de la Copa de Oro que se disputará en ese mismo horario el domingo (Estados Unidos-Panamá y Jamaica-México serán las llaves de semifinales este miércoles). Los arribos de Messi y Busquets ya son una realidad en el elenco de Miami, pero se espera que en las próximas horas el club haga oficial el acuerdo con Jordi Alba, aunque el lateral podría ausentarse a la presentación del domingo porque su esposa, Romarey Ventura, podría dar a luz a su tercer hijo durante los próximos días. El equipo que marcha en la última colocación de la Conferencia Este de la MLS disputará la 26ª fecha el sábado 15 como visitante ante el St. Louis City en lo que se espera que sea el debut formal del Tata Martino como entrenador, luego de tomar el mando del plantel oficialmente este lunes tras completar los últimos trámites que le exigían. Cuando restan 13 fechas para el final, Inter Miami es el colista con 18 puntos a 8 de los New York RB que son los últimos que batallarían por ir a los playoffs. Sin embargo, Messi podría alzar un primer título rápidamente ya que Inter Miami disputará las semifinales de la U.S. Open Cup contra Cincinnati a fines de agosto. También iniciará en las próximas semanas su camino en la Leagues Cup que reúne a equipos de la MLS y del fútbol mexicano. Incluso se espera que el debut formal de Leo sea en esta última competencia: especulan con que estaría en cancha para enfrentar al Cruz Azul el viernes 21 de julio en Fort Lauderdale ante Cruz Azul de México (a las 21 hora argentina). “Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”, declaró Messi sobre este nuevo desafío en Miami.