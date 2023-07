Estaba sola: Kim Kardashian compartió en sus redes una foto donde se ve a un fantasma en su habitación





11/07/2023 - 18:10:14

Kim Kardashian ha estado involucrada en toda clase de controversias. Peleas con sus hermanas, escándalos sexuales, problemas con hacienda y comentarios que muchos han tachado de clasistas, pero hasta donde se sabe, nunca había estado involucrada con entes sobrenaturales, o al menos no había sido así hasta el pasado lunes que Kim compartió una fotografía que ha dejado confundido a más de uno. La Kardashian de 42 años años compartió una fotografía donde deja a un lado el glamour y las joyas para mostrarse con el cabello arremolinado en la cabeza y un sencillo vestido rosa. Sin embargo, llama la atención que en la foto se alcanza a ver la silueta de una mujer que pareciera disfrutar de la vista de la ventana. “Así que... Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono y me estoy volviendo loca notando una mujer en la ventana”, escribió Kardashian como descripción de la foto. Por supuesto, las opiniones de los más de 300 millones de seguidores que Kim tiene en su Instagram no se hicieron esperar y todo trataron de darle una explicación al que muchos creen un fenómeno paranormal. Algunos se fueron por el lado más lógico asegurando que se trataba de su propia sombra que se “deformó” debido al ángulo de donde tomó la foto, mientras que otros echaron mano de su creatividad para compartir algunos de los comentarios más graciosos que Kim ha tenido en su perfil. “Esa es Marilyn Monroe buscando venganza de hecho”, “Cálmate, es una de las niñeras o criadas”, “Que bonito ver tu pelo hecho un desastre mientras estas en casa como todos los simples mortales”, son algunos de los comentarios que más reacciones han tenido. Otro que también ha llamado la atención asegura que sólo se trata de una trabajadora de Kim, pero si hizo toda esta bulla en torno a una aparición paranormal, fue sólo para tapar el hecho de que quería subir una foto sin maquillaje y que la gente le dijera que se ve bien.

Curiosamente, la controversial foto llega tan sólo unos meses después de que Kim Kardashian fuera anunciada como parte de la nueva temporada de American Horror Story, serie que ha explorado el horror a través de muchas perspectivas, ¿está fotografía se tratará de un truco publicitario? Ryan Murphy, cocreador de la serie, compartió su emoción de tener a Kim en la serie en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter. “Kim se encuentra entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia de AHS. Estamos entusiasmados por colaborar con esta verdadera fuerza de la cultura. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora”. Por su parte, Kardashian aseguró que ya se encuentra tomando clases de actuación para dar una interpretación a la altura del programa. “Es muy divertido salir de tu zona de confort y probar algo nuevo y crecer. Estoy muy emocionada por la experiencia”. Cabe mencionar que Kim ha sido parte de varias producciones televisivas (además de los realities). 30 Rock, Cómo conocí a su madre y 2 Broke Girl, son algunas de las series en las que la socialité se ha interpretado a sí misma teniendo buenos resultados. Además, Kardashian también ha incursionado en el doblaje, haciendo el papel de la poodle Delores en Paw Patrol: The Movie en el año 2021.