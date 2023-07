Vicepresidente pide disculpas: No dije que los citadinos son bien flojos, sino que algunos pueden serlo





11/07/2023 - 17:01:36

El vicepresidente David Choquehuanca aseguró este martes que sus palabras fueron malinterpretadas por los medios de comunicación, cuando señaló que "los citadinos son bien flojos"; no obstante, pidió disculpas por esas apreciaciones. “Mis palabras fueron malinterpretadas por los medios, ya que no dije que ‘los citadinos son bien flojos’, sino que algunos pueden serlo. Sin embargo, quiero disculparme, ya que no debería referirme de esa manera hacia nadie”, indicó en una publicación en su muro de Facebook. Durante un acto el lunes, en el municipio de Ichoca del departamento de La Paz, donde inauguró la infraestructura de la Unidad Educativa Ichoca, Choquehuanca habló sobre las personas de los centros urbanos y de las zonas rurales que fueron divulgados por varios medios de comunicación. Luego de disculparse por sus comentarios, el vicepresidente apuntó que “las personas del campo y de la ciudad somos hermanos, y debemos vivir en paz, unidad y armonía”. ABI El lunes, Choquehuanca participó de la entrega de una unidad educativa en la localidad paceña de Ichoca, allí emitió un discurso en el que destacó el trabajo productivo de personas que viven en el área rural y criticó a los citadinos. “Nos han dicho que los de la ciudad saben más que los del campo. Y nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros. ¿Qué sabrán ellos? ¿Sabrán producir productos? ¿Sabrán hacer ropa? Algunos ni lavarse la cabeza saben, bien flojos siempre son. Vayan a ver al salón de belleza, pedicure, manicure; ellos no se cortan las uñas, otros les cortan las uñas. Ahí se están haciendo lavar su cabello, se hacen teñir. Bien flojos son. Nosotros, bien”, sostuvo Choquehuanca, en idioma aimara y español.