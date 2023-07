Procurador: Hay un diario manuscrito de otro cura pederasta en Santa Cruz





11/07/2023 - 16:52:37

Correo del Sur.- El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, reveló este martes, en Sucre, que existe un diario manuscrito que involucra a otro sacerdote en casos de abuso sexual a menores de edad en Santa Cruz y anunció que hace seguimiento a esta y a otros ocho denuncias de pederastia. "No es el único diario (del padre Pica), hay otro más en Santa Cruz al que también hacemos seguimiento, el segundo que les menciono es incluso un diario manuscrito, donde se narran las aberraciones que ha cometido un sacerdote en contra de niñas en el chaco cruceño", señaló Chávez. La autoridad indicó que el sacerdote involucrado falleció. "Yo no tengo nada en contra de la Iglesia católica, la fe no está en duda, lo que está en duda es que ciertas personas, ciertas autoridades hayan cometido delitos", aclaró el Procurador. Denunció la existencia de un "mini Estado", el de la Iglesia católica dentro del Estado Plurinacional, y dijo que se tendrá que aplicar la Constitución o generar alguna ley para evitar la existencia de una "jurisdicción" fuera del Estado boliviano. Chávez se refirió al tema, luego participar de la reunión de la Comisión 898 de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016 que se realizó en Sucre.