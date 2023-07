La forma en la que usas el celular dice mucho sobre tu personalidad





11/07/2023 - 13:27:00

Los Andes.- Cuando sostenemos nuestro celular probablemente lo último que pensamos es qué dice de nosotros. Aun así, todo tiene un significado oculto. La manera en la que cada persona toma el celular puede decir mucho de su carácter, este test de personalidad desenmascara los secretos más oscuros guardados en tu subconsciente y te sorprenderá saber que no eres el único que lo usa de esta manera. Solo pon atención en forma en como agarras el celular, dependiendo de la manera, el test de personalidad diseñado cuidadosamente para que selecciones una de las cuatro posibles formas que se te presentan, con la respuesta puedes saber la verdad sobre ti mismo. Si tomas el celular con una mano Si deslizas los videos con una sola mano, significa que eres una persona segura de ti misma que no cree cometer errores, También, le apuestas a estar seguro de todo, lo que muchas veces te puede traer buenos resultados.

Con una mano y el pulgar En las relaciones sentimentales prefieres tomarte un tiempo hasta decidir si de verdad quieres estar con esa persona, igual en otros ámbitos de tu vida dice mucho la forma en como agarras tu celular. Eres seguro de ti mismo, pero necesitas tener evidencias de que vas por el buen camino. Con dos manos Si eres de los que usan las dos manos, tu amor por la velocidad se hace evidente. Te muestras como una persona impaciente en el exterior, algo que tal vez no habías notado. Eres el tipo de persona que prefiere tomar decisiones al instante, todo te sabe mejor si es a tu propio ritmo. En el amor, te da miedo tomar las riendas. Con una mano y el índice Por último, si lo sostienes de esta forma, entonces puede que tengas siempre en mente las diversas ideas que quieres realizar. Es decir, siempre te encuentras concentrado y pensando en algún nuevo proyecto, ya que por tu inteligencia sabes que con esfuerzo y con paciencia puedes alcanzar el éxito.