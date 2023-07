Madonna pone estrictas reglas sobre su herencia y su catálogo musical





11/07/2023 - 13:15:44

Quién.- Luego de que hace unas semanas fue hospitalizada de emergencia, aseguran que Madonna ya estableció una serie de estrictas reglas sobre su herencia. En primer lugar, su patrimonio, que ascendería a 850 millones de dólares, así como cuestiones respecto a los derechos de su catálogo musical. De acuerdo con el Daily Mail, una fuente cercana a la Reina del Pop dijo que la intérprete de éxitos como Vogue, Ray of Light, Express Yourself y Like a Prayer externó el deseo de que sus hijos tengan los derechos de su música en partes iguales con la finalidad de evitar discusiones entre ellos y para que tomen las mejores decisiones. Madonna tiene seis hijos: Lourdes Maria, de 26 años; Rocco, de 22 años; David Banda, de 17 años; Mercy James, también de 17 años; y las gemelas Stelle y Estere, de 10 años. De la misma manera, el informante aseguró que esta medida también incluye a su mánager, Guy Oseary, quien ha trabajado con ella desde hace más de 30 años, ha sido su mano derecha en el sello discográfico Maverick Records y la ha acompañado en todo momento, además de ser quien hace unas semanas confirmó que la cantante había sido internada y llevada a la unidad de terapia intensiva.



¿Qué pasará con la música de Madonna cuando muera? De acuerdo con la información del Daily Mail, Madonna está en contra de que utilicen su música para crear shows a partir de hologramas tras su muerte, ya considera que hasta el momento la mayoría de este tipo de espectáculos han sido malos. “Con la excepción de Abba Voyage, el uso de hologramas para dar vida a los artistas ha sido cuestionable, por decir lo menos. La gira de hologramas de Whitney Houston fue criticada por los expertos y Madonna se niega a permitir que los ejecutivos hambrientos de dinero le hagan lo mismo”, explicó la fuente al medio británico. “Ha pasado toda su vida tomando las decisiones y manteniendo la relevancia cultural (de su música), y no hay posibilidad de que esté dejando que todo su arduo trabajo se vea empañado”, insistió el informante. La música de Madonna ha hecho que ésta se convierta en una de las artistas más exitosas e influyentes de todos los tiempos. Entre otros récords, la cantante es la artista femenina con mayores ventas en la historia de la música, con más de 335 millones de álbumes y sencillos vendidos. Además de ser la mujer con más números uno en las listas de Billboard.