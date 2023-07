Con una escalera Amparo Carvajal logra subir al balcón de la sede de la APDHB







Erbol.- Con la ayuda de una escalera, Amparo Carvajal logró ingresar al mediodía de este martes a las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en la ciudad de La Paz, que desde hace más de un mes se encuentra bajo el control de Édgar Salazar.

Efectivos policiales intentaron evitar que suba, sin embargo, la activista –quien asegura tener la legitimidad y legalidad en la APDHB– se instaló en una de las terrazas del inmueble, que se encuentra cerca de la puerta principal.

“Han abierto ahí su candado (de la puerta) para que yo me baje. Quieren sacarme, pero me sacarán muerta”, dijo Caravajal sosteniendo un paraguas y en medio del pedido de un grupo de activistas que le decían que no se moviera de ese lugar.

Desde el 2 de junio las instalaciones de la APDHB fue “tomada” de forma sorpresiva por un grupo de activistas y pertenecientes al directorio presidido por Salazar quien aseguró, al igual que Carvajal, tener la legalidad y legitimidad para estar al frente de la institución.

La activista ingresó en una vigilia en las puertas de la sede a la espera de volver a ingresar en medio de un grupo de efectivos policiales que se encontraba resguardando las instalaciones para evitar incidentes o hechos de violencia.