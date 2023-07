La deuda externa de Bolivia es de más de $us 13 mil millones; el Gobierno la ve sostenible





11/07/2023 - 11:32:55

Opinión.- La deuda externa de nuestro país asciende a 13.327 millones de dólares. Ese fue el dato confirmado por el propio ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Para Montenegro, el nivel de endeudamiento es sostenible. "La deuda externa en este momento, porque todavía no han sido desembolsados estos créditos, es de 13.327 millones de dólares. Eso significa que respecto al tamaño de la economía, es 29.2%. En algunos momentos estábamos con 31%, hasta con 33%, y hemos reducido. El nivel de endeudamiento externo es sostenible en este momento", expresó, consultado por Unitel. También respaldó la aprobación y promulgación de los dos créditos, que juntos suman 545 millones de dólares. "Estos créditos han sido gestionados hace más de un año y medio. Si fuera una solución desesperada, hubiéramos venido con esto a la Asamblea (Legislativa Plurinacional) hace una semana". Montenegro sustentó su afirmación respecto a que Bolivia es un país sujeto a créditos internacionales, pues considera que "los organismos no te van a sobreendeudar". Respecto a la deuda contraída internamente, expresó que nuestro país cuenta con el financiamiento "que viene por la colocación de la subasta, cada miércoles". Esa es considerada como una fuente de financiamiento. El 7 de julio pasado, el Ministro había justificado el endeudamiento del Estado con argumentos como la situación mundial y la necesidad de los proyectos de inversión. Entonces, quitó el prejuicio que gira en torno a esa figura. “El endeudamiento, en sí, no es malo. Lo que hace es generar recursos para ser llevados a proyectos de inversión o reposición de gastos que hizo el Gobierno nacional en su momento y que obviamente por el COVID-19 fueron llevados ahí y no fueron llevados a proyectos de inversión”. También negó la versión de que Bolivia estaría maximizando su deuda a un ritmo de 100 millones de dólares al mes y aclaró que la cifra es de 58.4 millones al mes. Desde el interior del gabinete que acompaña la gestión del presidente Luis Arce surgieron voces que apuntaron a que endeudarse no representa un hecho negativo. Además de Montenegro, también la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se sujetó a esa idea. "Endeudarse no es malo, siempre y cuando se mantenga una deuda sostenible. Y siempre estuvimos dentro de una administración sostenible de nuestra deuda. Mejoraron los ingresos producto de la nacionalización, de una adecuada política de recaudación de ingresos tributarios, adquirimos deudas de manera soberana para ir acompañando políticas de inversión", fueron sus palabras.