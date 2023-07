Diputado de Creemos llama a Choquehuanca el avatar aimara y critica su discurso de odio





11/07/2023 - 07:17:32

El País.- El diputado José Carlos Gutiérrez (Creemos) llamó al vicepresidente David Choquehuanca “Avatar aimara” por sus discursos falsos y que alientan el odio, luego que la autoridad descalificó la gente que vive en la ciudad acusándola de “floja”. “El falso discurso del avatar aymara, quiere seguir confrontando a los bolivianos, quiere confrontar a la ciudad con el campo. De qué sirve que los campesinos sepan producir muy bien la tierra, cuando el MAS les roba los tractores, les contamina los ríos y les roba el Fondo Indígena”, sostuvo el legislador en respuesta al discurso del vicepresidente. ¿Pero qué dijo el mandatario en su discurso? “Nos han dicho que los de la ciudad saben más que los del campo. Y nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros. ¿Qué sabrán ellos? ¿Sabrán producir productos? ¿Sabrán hacer ropa? Algunos ni lavarse la cabeza saben, bien flojos siempre son. Vayan a ver al salón de belleza, pedicure, manicure; ellos no se cortan las uñas, otros les cortan las uñas. Ahí se están haciendo lavar su cabello, se hacen teñir. Bien flojos son. Nosotros, bien”. La respuesta no se dejó esperar, Gutiérrez lamentó que una de las máximas autoridades del Estado promueva discursos de odio lo que no posibilita una convivencia pacífica en el país. En ese contexto rechazó las “ideas retrógradas” que solo saben de “guerreros digitales”, “sexo entre las piedras” en relación a la autoridad estatal. Choquehuanca insistió en su visión “aimara centrista”, “Sin nosotros, ni ropa puede haber. El sastre ¿Quién es a ver?, el sastre es nuestro hermano, es un aimara. A ver, vayan a La Paz, en la calle Potosí, entren a una sastrería, nuestro rostro está ahí”, enfatizó la autoridad de Estado. El diputado opositor dijo que el mandatario necesita que le laven la cabeza de sus ideas retrógradas, y cuestionó que se ocupe de confrontar a los bolivianos, pero no se hace nada para enfrentar la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.