Feriado en duda en La Paz, Trabajo analizará hasta el jueves si el descanso se mueve al lunes





11/07/2023 - 07:01:33

La Razón.- Si bien se esperaba que el feriado por el 16 de julio en La Paz se traslade al lunes, debido a que cae en domingo, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, puso en duda esta posibilidad dado que, explicó, este cambio se da solo cuando el descanso es nacional y no así departamental. “Los feriados nacionales son los que se trasladan al primer día hábil siguiente, los feriados departamentales no están en la norma”, indicó la autoridad. La posibilidad de mover el descanso al lunes no está descartada, pero debe ser evaluada. Las autoridades de Trabajo prevén emitir la decisión final hasta este jueves. “Está siendo analizado por la jefatura de Trabajo, me imagino que hasta el día jueves se va a saber. Se evalúa, porque todos celebramos en la sede de gobierno, pero esperemos estar respaldados por alguna norma”. El 16 de julio está establecido como feriado en el departamento de La Paz, en conmemoración de la gesta libertaria de 1809. Una amplia agenda de entregas de obras y celebraciones es contemplada por los gobiernos departamental y municipal. No obstante, este año, el 16 de julio cayó en domingo.