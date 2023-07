Arce promulga las leyes de acceso a créditos por $us 545 millones





11/07/2023 - 06:51:17

El presidente Luis Arce promulgó las leyes que viabilizaron los créditos de $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de $us 45 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para apoyo a poblaciones vulnerables y la construcción de puentes. Ambos proyectos de ley fueron sancionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgados por Arce. Según datos oficiales, el crédito de $us 500 millones contribuirá a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el Covid-19, recudir la morbi-mortalidad derivada del virus, y mitigar los efectos indirectos de la pandemia sobre la salud. Tendrá cinco ejes de desarrollo: Apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por el coronavirus, en el periodo inmediato y durante la recuperación; fortalecer la conducción de la respuesta a nivel de país; mejorar la detección y seguimiento de los casos; apoyar iniciativas para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad; y mejorar la capacidad de provisión de servicios. Mientras que el crédito de $us 45 millones financiará la construcción de los puentes Mapiri; Sacambaya y Río Seco y Río Seque. El puente Mapiri se proyecta sobre la Red Vial Fundamental 26 y unirá a las poblaciones de Caranavi, Guanay, Mapiri y Apolo. La estructura será de hormigón pretensado en volados sucesivos, con una longitud de 272,80 metros, en dos carriles de circulación de 3,5 metros. En tanto, el puente Sacambaya se ubica en el límite de la provincia Inquisivi, La Paz, y la provincia Ayopaya, Cochabamba. Estará sobre el río Sacambaya y unirá a las poblaciones de Independencia y Morochata, en Cochabamba; e Irupana, Inquisivi y Licoma en La Paz. Forma parte de la Red Vial Fundamental 25. Se proyecta una estructura en volados sucesivos de 535 metros de longitud, con dos carriles de circulación, así como la ejecución de más de dos kilómetros de accesos en topografías muy accidentada. Los puentes Río Seco y Río Seque consisten en dos pares de puentes, haciendo un total de cuatro conectados a un tramo carretero en doble vía. Los puentes se ubican en la ciudad de El Alto, La Paz, sobre el tramo Río Seque – La Cumbre, y formarán parte de la Red Vial Fundamental 41, la que se constituye en un enlace directo que evita el tránsito de carga por las ciudades de El Alto y La Paz, y une el corredor central a las zonas fronterizas con Perú y Chile. En el Legislativo están pendientes de aprobación $us 327 millones. ABI