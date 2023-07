Entra en vigencia ley para ampliar periodo postnatal de las madres y garantizar los 90 días de subsidio de maternidad





10/07/2023 - 19:26:05

Rige la Ley de Diferimiento Parcial del Periodo Prenatal al Postnatal que permite a las trabajadoras gestantes de entidades públicas y privadas transferir parte de los 45 días correspondientes al prenatal a la etapa después del parto, hasta completar los 90 días, para que puedan estar más tiempo con su recién nacido. El presidente Luis Arce promulgó este lunes la ley en un acto en la Casa Grande del Pueblo, donde estuvieron decenas de mujeres trabajadoras de distintos rubros. “Estamos muy contentos de promulgar esta ley de alto contenido social, de justicia con las madres trabajadoras que hoy por fin tienen la garantía del Estado, a través de esta ley, que se cumpla esos 90 días. Nosotros vamos a tener el cuidado de que así sea, tanto en el sector público como el sector privado”, afirmó. La ley modifica el artículo 31 del Decreto Ley 13214, vigente desde 1975, sobre el Sistema Boliviano de Seguridad Social, que establecía que la mujer asegurada tiene derecho al subsidio de maternidad por 45 días antes del parto y 45 días después. Por diferentes circunstancias, las trabajadoras no disfrutan de este beneficio en su totalidad. Con la modificación del artículo, una parte de los días previos al parto que no hayan sido tomados por la beneficiaria, podrán sumarse a los 45 días posteriores al nacimiento del bebé, “de manera excepcional y previo cumplimiento de los controles prenatales”. En este caso, el médico deberá expedir el certificado de incapacidad temporal prenatal por un periodo inferior a 45 días y postnatal por un periodo mayor a 45 días. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, indicó que con esta nueva norma las madres ya no tendrán que emplear los días de las vacaciones para atender a sus recién nacidos como sucedía hasta la fecha. Elizabet Alcón, del Bloque de Mujeres Trabajadoras de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), agradeció la promulgación de la ley y afirmó que, “a partir de hoy, todas las madres van a tener garantizados los 90 días íntegros”. Arce explicó que es una ley “muy importante” porque garantiza las condiciones de vida de las mujeres trabajadores y sus derechos para que se cumplan los 90 días del pre y post natal. “Se va a hacer un estudio de las fechas probables y se va a acomodar los 90 días en función de lo que siempre debió haber sido, en honor a la verdad y en justicia (…) porque sabemos que hay que cuidar el binomio madre-niño”, explicó. Arce explicó que se tenía previsto promulgar la ley el 27 de mayo, Día de la Madre, pero las “burocracias” de la Asamblea Legislativa Plurinacional no aceleraron su tratamiento y aprobación.