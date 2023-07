Un estadounidense halla un tesoro de más de 700 monedas escondido durante la Guerra Civil





10/07/2023 - 19:03:15

Un residente del estado de Kentucky (EE.UU.) que excavaba en su campo se llevó una verdadera sorpresa: descubrió un alijo de más de 700 monedas que datan de la Guerra Civil de EE.UU. El 'gran tesoro de Kentucky' incluye cientos de monedas de oro estadounidenses que datan de 1840 a 1863, así como algunas monedas de plata. "Esta es la cosa más loca del mundo: todas son monedas de oro en denominaciones de 1, 20 y 10 dólares", dice el hombre que encontró el tesoro en un corto video publicado en YouTube. Según Numismatic Guaranty Co. (NGC), que certificó la autenticidad de las monedas, y GovMint, una tienda minorista de monedas con sede en Minnesota, donde se vendieron, el 95 % del tesoro son dólares acuñados con un oro de denominación, y también hay 20 monedas de 10 dólares y ocho monedas de 20 dólares. La moneda más rara es una de oro de 1863 denominada liberty, de 20 dólares. Una de esas monedas puede alcanzar seis cifras en una subasta, y en total hay 18. El sitio web de NGC señala que la moneda liberty de 20 dólares, que circuló entre 1850 y 1907, fue acuñada después del descubrimiento de oro en California. Esas monedas son aún más raras porque no llevan la inscripción "In God We Trust", que se agregó en 1866 al término de la Guerra Civil. Pero de aún mayor importancia que el coste de las monedas es la información que brindan sobre la historia de Estados Unidos durante un período extremadamente turbulento. Ryan McNutt, arqueólogo de la Universidad del Sur de Georgia, comentó que "dado el período de tiempo y la ubicación en el estado de Kentucky, que era neutral en ese momento, es posible que este depósito haya sido enterrado antes de la incursión de [el general confederado] John Hunt Morgan, en junio y julio de 1863". Se rumoreaba que muchos habitantes ricos de Kentucky estaban enterrando grandes sumas de dinero para mantenerlo fuera del alcance de la Confederación. Esas sumas se mencionan en algunas cartas de la época, pero nunca fueron encontradas. Teniendo en cuenta que las monedas del tesoro son moneda federal, dijo McNutt, podrían proceder de los tratos de Kentucky con el gobierno federal y por lo tanto "sería prudente esconderlas de los invasores confederados". Muchos estadounidenses afectados por la Guerra Civil "adquirieron experiencia ocultando bienes y objetos de valor", señaló. La mayoría de los objetos históricos que se encuentran en terrenos privados terminan en el mercado o se recolectan sin consulta arqueológica, dijo McNutt. Para este experto, "esta pérdida de información es especialmente angustiosa". Los tesoros contienen una increíble cantidad de información sobre la persona que poseía estos objetos, lo que permite a los arqueólogos mirar hacia el pasado. Tales hallazgos históricos en terrenos privados en Estados Unidos no requieren arqueólogos. Sin embargo, McNutt, que tiene una estrecha relación con los terratenientes, cree que la educación y la divulgación son claves para aprender más sobre los escondites de monedas raras. "Depende completamente del propietario", sostuvo McNutt, pero no cooperar con los arqueólogos significa que este conocimiento del pasado "se perderá para siempre".