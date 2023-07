¿Cómo perciben en Google el potencial y el peligro de la inteligencia artificial?





10/07/2023 - 18:57:55

RT.- Ejecutivos y especialistas del gigante tecnológico Google, empresa perteneciente a la multinacional Alphabet Inc., expresaron su percepción sobre el advenimiento de la inteligencia artificial (IA). En una entrevista con el programa '60 Minutos' de CBS News, emitida este domingo, manifestaron la confianza en que estas herramientas permitan dar un salto positivo en el desarrollo humano. Sin embargo, también reconocieron algunas amenazas que podrían estar relacionadas con el mal empleo de las mismas. El presentador del programa, Scott Pelley, le preguntó al director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai, si creía que la sociedad estaba preparada para lo que venía. "Por un lado, siento que no, porque sabes, el ritmo al que podemos pensar y adaptarnos como instituciones sociales, en comparación con el ritmo al que evoluciona la tecnología, parecen tener una falta de coincidencia. Por otro lado, en comparación con cualquier otra tecnología, he visto a más personas preocupadas por ella al principio de su ciclo de vida. Así que me siento optimista", señaló Pichai. En marzo de este año, Google lanzó su versión de chatbot llamada Bard. La vicepresidenta de Google, Sissie Hsiao, comentó que este chatbot estaba para ayudar a intercambiar ideas, generar contenidos, como discursos, publicaciones de blog o correos electrónicos. Según CBS, Bard no busca respuestas en Internet como lo hace la búsqueda de Google, sino que sus contestaciones provienen de un programa autónomo, principalmente autodidacta. Retado con un grupo de tareas que requerían de cualidades sobrehumanas para su solución inmediata, el algoritmo sorprendió constantemente al presentador con sus respuestas. El vicepresidente sénior, James Manyika, cuyo trabajo consiste en pensar en cómo coexistirán mejor la IA y la humanidad planteó que la misma "tiene el potencial de cambiar muchas de las formas en las que pensamos sobre la sociedad, sobre lo que somos capaces de hacer, los problemas que podemos resolver". Según Pichai, la IA impactará en todo."¿Por qué no aprovecharíamos un asistente con superpoderes para ayudarte en todo lo que haces? Puedes ser un estudiante que intenta aprender Matemáticas o Historia. Y, ya sabes, algo te ayudará", dijo. Los riesgos Cuestionado acerca de que mucha gente puede ser reemplazada por esta tecnología, Manyika señaló: "Sí, hay algunas ocupaciones laborales que comenzarán a disminuir con el tiempo. También hay nuevas categorías de trabajo que aumentarán con el tiempo. Pero el mayor cambio se dará en los trabajos que cambien. Algo así como más de dos tercios cambiarán sus definiciones. No desaparecer, sino cambiar". Respecto a qué trabajos serían interrumpidos, Pichai respondió: los de los "trabajadores del conocimiento". Irónicamente hasta los ingenieros en 'software', pues "la IA también escribe códigos de computadora", sostuvo. En la entrevista también se refirieron a los errores que comete la herramienta y a su capacidad para falsear resultados, conocida como alucinación, para la cual no existe una solución actualmente. Así mismo se abordó el riesgo de la difusión de desinformación como un aspecto sumamente negativo y se cuestionó el aspecto de su seguridad para la sociedad. Los expertos señalaron que de los problemas de IA, el más misterioso se llama propiedades emergentes. Algunos sistemas están aprendiendo por sí mismos habilidades que no se esperaba que tuvieran y no se comprende bien cómo sucede esto. La capacidad de autoconsciencia de estas tecnologías fue un aspecto muy discutido. Las perspectivas Según Pichai, en una perspectiva a 10 años tendremos alguna forma de inteligencia muy capaz que pueda hacer cosas asombrosas. "Y tenemos que adaptarnos como sociedad a eso", señaló.