Plantean modificar el Código Penal para sancionar a personas que utilizan vehículos robados





10/07/2023 - 15:51:50

La Razón.- El diputado Renán Cabezas (MAS) planteó modificar el Código Penal para sancionar a las personas que utilicen un vehículo robado ya que la actual normativa no establece la penalización por ese delito. “Vamos a hacer un planteamiento para que en el Código Penal se escriba de forma clara y se le sancione a aquellas personas que utilicen vehículos robados, no tenemos en la norma algo preciso, podría ser de dos a ocho años de cárcel”, sostuvo el legislador oficialista. Cabezas explicó que lo que se debe precisar son los años de prisión a los que serán pasibles las personas que sean sorprendidas manejando motorizados robados y más aun los que ingresan de otros países. “Estamos pidiendo que en la norma se escriba de forma clara cuántos años de cárcel va a tener o con cuánto va a ser sancionada aquella persona que sea portadora de un vehículo robado o este manejando un vehículo robado”, complementó.

Respaldo En ese marco, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, sostuvo que en la normativa boliviana existe un vacío y no se establece la penalidad para aquellas personas que conducen un vehículo de contrabando. “En Bolivia no es delito, lamentablemente, y existe un vacío de orden legal el hecho de conducir un vehículo de contrabando o indocumentado porque la normativa prevé que se considere a un vehículo indocumentado como una contravención de carácter aduanero”, dijo. El fin de semana se informó que un camión robado en Chile fue hallado en la localidad de Challapata, departamento de Oruro, y que el mismo fue recuperado por el propietario con la ayuda de guías bolivianos. No obstante, el dueño del motorizado, en el momento de recuperar el camión fue impactado con un proyectil de arma de fuego y al momento se encuentra en terapia intensiva.