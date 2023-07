Camacho: Arce nunca podrá borrar de la historia la pura verdad de que no hubo golpe, hubo fraude





10/07/2023 - 15:09:50

“Aunque el Presidente Arce se dedique a perseguir y encarcelar a todos sus opositores y se empeñe en desconocer la lucha del pueblo boliviano por la democracia, nunca podrá borrar de la historia la pura verdad: no hubo golpe, hubo fraude”, dijo desde Chonchocoro el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho. Camacho se pronunció tras las últimas declaraciones de diputados masistas que reconocieron que el año 2019 no hubo golpe de Estado en Bolivia, sino una orden de Evo Morales (aquel entonces presidente) a los sectores sociales para pedir su renuncia. “La política del gobierno está montada sobre una gran mentira: la mentira de que hubo un golpe. Pero como ustedes saben, la mentira tiene patas cortas, y por eso, la semana pasada, los propios dirigentes del MAS salieron a reconocer que no hubo golpe en noviembre de 2019 y fue Evo Morales quien instruyó pedir su propia renuncia. El propósito era crear caos o vacío de poder y regresar a la presidencia como un salvador que pone orden a la fuerza”, cita parte de la carta escrita por la primera autoridad del departamento y leída por el asesor de Gestión, Efraín Suárez, ante los medios de comunicación. Camacho sintetiza en tres puntos las razones que llevaron al MAS a inventar un golpe. La primera: “lavarle la cara a Evo” para inventar que hubo golpe y así esconder que de verdad hubo fraude. La segunda: instalar una dictadura desde el gobierno de Arce. Y finalmente desconocer la lucha del pueblo por la democracia. Asimismo, hizo un recuento de todos los hechos que llevaron a Evo Morales a renunciar en noviembre de 2019. Destacando entre ellos el cabildo de más de un millón y medio de personas, que cansadas del abuso de Morales, demandaron convocar un paro indefinido en caso que en las elecciones del 20 de octubre de ese mismo año el voto del pueblo no fuera respetado. Sucesivamente todo el conflicto ocurrido con las irregularidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al suspender arbitrariamente el sistema de recuento rápido de votos y un día después favorecer en la votación a Morales, provocando el malestar general de la población que derivó en protestas a nivel nacional y el cumplimiento al paro indefinido en el departamento de Santa Cruz, hasta que el fraude electoral sea revertido. Así, transcurrieron una serie de renuncias y destituciones en el TSE, la realización de una auditoría del cómputo de votos a cargo de la OEA que constató que hubo manipulación dolosa en el proceso electoral y recomendaba nuevas elecciones. Más tarde el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi y el comandante de las Fuerzas Armadas le pedían la renuncia a Evo Morales, quien finalmente el 10 de noviembre de 2019 comunica a los bolivianos su dimisión al cargo como presidente del Estado boliviano. “Aunque el Presidente Arce se dedique a perseguir y encarcelar a todos sus opositores y se empeñe en desconocer la lucha del pueblo boliviano por la democracia, nunca podrá borrar de la historia la pura verdad: no hubo golpe, hubo fraude”, concluyó Camacho.