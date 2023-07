Embajador argentino dice que se negociará una adenda para reducir la compra de gas a Bolivia





10/07/2023 - 14:40:56

Después de que Argentina inauguró el Gasoducto Néstor Kirchner, el embajador Ariel Basteiro destacó este hecho que apunta a la soberanía energética de su país, sin embargo, estimó que antes de 2024 no cree que se bajen volúmenes de importación de gas desde Argentina, sin embargo, sí se negociará una adenda. “Después del ‘24 sí (se bajarán volúmenes), antes del '24 no creo. Eso se va negociar la semana que viene en Argentina”, dijo Basteiro este lunes, tras el acto en La Paz de la conmemoración de la independencia del país rioplatense. Basteiro señaló que con el gasoducto inaugurado, Argentina ahorrará la mitad de lo que importa, pero habrá un nuevo tramo que se podría estar finalizando a fines de 2024, con el cual recién se tendrá la posibilidad de tener soberanía energética absoluta. En ese marco, recalcó que antes de fin de este año, se va a haber que discutir una nueva adenda con Bolivia para permitir el acuerdo de 2024. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, ya anunció que en 15 días se licitaría el gasoducto para llevar el gas de Vaca Muerta al norte de ese país y, de ahí, pensar en exportarlo hacia al norte chileno y a Brasil, a través de Bolivia. El embajador Basteiro aclaró que el ahorro en la compra de Argentina no sólo se produce en la compra que hace desde Bolivia, sino también de barcos y otros hidrocarburos. “Bolivia también tiene la posibilidad de avanzar en tecnología nuclear, cuando Bolivia tiene la capacidad de venderle energía eléctrica a la Argentina son hechos de Independencia en otros países van logrando”, acotó.