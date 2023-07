Threads ya supera los 100 millones de usuarios. Ha aplastado el récord que tenía ChatGPT





10/07/2023 - 11:28:41

Xataka.- La tecnología va a un ritmo vertiginoso. Threads, el rival de Twitter de Instagram, llegó oficialmente la semana pasada. Y aunque para usarlo en Europa hay que descargarla manualmente, está teniendo un éxito sin precedentes. Tal es así, que acaba de convertirse en la plataforma que más rápido ha crecido de la historia, con diferencia. 100 millones... en cinco días. Es el número de usuarios registrados que acaba de superar este lunes la nueva plataforma, según el contador que aparece con los nuevos usuarios registrados. Para superar esta cifra redonda solo ha necesitado cinco días. Es una cifra meteórica. Deja en evidencia incluso si lo comparamos con lo que tardaron otras redes sociales como Twitter, Instagram o incluso TikTok. Pero es que ha destrozado también el anterior récord que lo tenía nada más y nada menos que un fenómeno global como ChatGPT. De desconocido a gigante en cuestión de días. Vamos a poner la cifra de cinco días en perspectiva. Para alcanzar los 100 millones de usuarios, ChatGPT necesitó dos meses. Si nos fijamos en TikTok, necesitó nueve meses. Pero es que las redes sociales más populares necesitaron todavía más. Instagram tardó casi dos años y medio y Facebook tardó cuatro años. Aprovechando el tirón de Instagram. Hay una sencilla explicación para entender por qué Threads está creciendo tan rápido. Más allá del posible interés que genere, la facilidad de obtener usuarios está en que es una aplicación de la propia Instagram. Su registro es inmediato y seguir a nuevos contactos también. Según Statista, Instagram cuenta con unos 1.300 millones de usuarios. Esto significa que Threads está cerca de captar ya el 10% de la base de usuarios de la red social madre. Y eso que ha desembarcado a medio gas. Las cifras de Threads son impresionantes. Y hay que tener en cuenta que oficialmente los usuarios de la Unión Europea no tienen acceso directo. Esto supone una base de usuarios de unos 1.600 millones. Sí es cierto que está siendo descargada a través del APK, pero es fácil ver que no estar disponible directamente supone un handicap para este crecimiento. ¿Cuánto tiempo tardará en superar a Twitter? Es la pregunta que se hacen muchos usuarios. No es si Threads logrará superar a Twitter, sino en cuanto tiempo lo hará. Históricamente la red social de Elon Musk ha tenido muchos problemas en crecer en número de usuarios. En contraposición con las redes de Mark Zuckerberg.