Gobierno promete devolver auto; ONG chilena alista demanda contra Bolivia





10/07/2023 - 07:45:36

Los Tiempos.- Aunque el Gobierno boliviano anunció la devolución del camión robado en Chile por el que su propietario resultó herido por arma de fuego, la organización Fuerza y Unión de Derechos Humanos (FUDH) de Calama anunció que presentará una demanda internacional contra el Estado de Bolivia por no asumir acciones contra estos ilícitos. De acuerdo con el informe, la familia propietaria del camión robado en junio llegó hasta Challapata, Oruro, donde ubicó el vehículo para recuperarlo, pero fue recibido con disparos. El director de FUDH, Germán Moyano, cuestionó que se presentaron denuncias contra la Policía Boliviana y contra el Ministerio de Gobierno, pero nunca obtuvieron una respuesta. “Nosotros presentaremos como organización no gubernamental internacional una querella en contra del Ministro de Gobierno, el cual asume cargos y causas. Presentaremos una medida de protección internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la familia y los afectados del robo de este vehículo en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, en contra del Ministro de Relaciones Exteriores”, adelantó. Agregó que “no es posible que en un gobierno haya autoridades incompetentes y nefastas para estar en el poder”. Operativo En conferencia de prensa, las autoridades gubernamentales y de la Policía informaron sobre el operativo para encontrar a las víctimas atacadas en Challapata, el vehículo y a los agresores. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que el ciudadano chileno Mario Bello (55) recibió dos impactos de bala que dañaron su columna y, según el informe médico, tiene una parálisis de medio cuerpo. En Calama, los familiares de la víctima salieron en protesta para exigir seguridad y que su Gobierno brinde ayuda a la familia afectada. Despliegue El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, señaló que se desplegó a unos 250 policías y tres fiscales en el operativo. Estos realizaron 15 allanamientos para encontrar al camión robado en Chile y también a las personas que participaron en la agresión a los dos ciudadanos chilenos. Se indicó que hay por lo menos 15 personas arrestadas, y que en las próximas horas se devolverá el camión robado en la localidad de Pisiga. Tentativa de asesinato El comandante de la Policía de Oruro, Edson Claure, señaló que se determinó que los bolivianos Hipólito M. M. y Omar M. M. participaron en la tentativa de asesinato, por ello serán investigados por la justicia. Cónsul de Chile destaca trabajo El cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, quien se trasladó hasta Oruro para verificar el estado de salud de su compatriota, destacó la coordinación con la Policía y el Ministerio de Gobierno en este caso, aunque lamentó que se haya producido un herido. Abogó de este modo para coordinar mayores acciones y frenar este delito. El diplomático chileno coordina el traslado de su compatriota a Chile, una vez que los médicos lo permitan. Investigador Bustos cuestiona a Del Castillo El policía retirado y fundador del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, Hugo Bustos, lamentó la situación de sus compatriotas, pero dijo que, lamentablemente, cometieron el error de denunciar el robo del camión y la ubicación del mismo a la Policía, toda vez que esta institución está plagada de corruptos. “En principio, es falso lo que dice el ministro de Gobierno, que ingresaron por lugares irregulares o salir, pero de lo que se trata es tapar información, de lo que realmente está ocurriendo (...) el peor error que tú cometes en Bolivia es ir a solicitar ayuda a la Policía que es del sector o el lugar, porque esos policías en general trabajan con los que está metidos en contrabando, y esos mismos policías son los que informan a los chuteros”, dijo. México chico Burgos señaló que, pese a denuncias sobre la venta de vehículos, en el sector México Chico las autoridades no hacen nada. “El ministro Del Castillo, destituido, niega que haya México Chico, que vaya para allá, le invito, lo acompaño”, indicó.