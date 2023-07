Inauguran gasoducto Néstor Kirchner: Argentina dejará de importar gas boliviano y se prepara a exportar a Chile





09/07/2023 - 19:20:02

“Ya no vamos a importar gas en barco o de Bolivia”, anunció este domingo el ministro de Economía y precandidato presidencial oficialista, Sergio Massa, en la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, inauguraron este domingo el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la ciudad bonaerense de Salliqueló con llamados a la "unidad" del peronismo y el reconocimiento de medidas de gestión que fueron relevantes para el desarrollo de la obra, como la nacionalización de YPF y la sanción del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Los tres referentes de Unión por la Patria (UxP) compartieron el escenario en ese distrito del oeste bonaerense, no muy lejos del límite con La Pampa, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Agustín Rossi, también precandidato a vicepresidente por la coalición oficialista. Como oradores de la actividad, los tres destacaron la trascendencia de la construcción del gasoducto para el cambio de la matriz económica porque, coincidieron, la obra permitirá reducir la importación de energía para pasar a exportar gas a países limítrofes, aparte de abastecer al consumo domiciliario y abaratar el suministro para la industria local. Fue Sergio Massa quien destacó que la obra es el "principio de cambio en la matriz económica y energética" del país, y ponderó que ya no habrá necesidad de "importar gas en barco porque vamos a usar el gas de nuestro subsuelo", así como tampoco, dijo, se importará gas de Bolivia a raíz de que el "norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta". También, ponderó la posibilidad de "exportar a Chile y al sur y centro de Brasil" y se entusiasmó con la posibilidad de que Argentina "pase de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía a un país con superávit de dólar en su balanza comercial". "Agradezco a las empresas argentinas que cumplieron en tiempo y forma con los plazos, a los gobernadores, a los legisladores que votaron el Aporte Solidario en el Congreso, a los autores del proyecto, Máximo Kirchner y Carlos Heller. A los argentinos que aportaron con el Aporte Solidario vamos a mandarles una carta agradeciéndoles porque el gasoducto aporta al desarrollo de Argentina. A los que no pagaron se perdieron la oportunidad de ser parte de algo que por 30 años los argentinos lo van a disfrutar; se lo vamos a cobrar igual", expresó Massa, según informa la agencia Télam. Anunció que en septiembre se llamará a licitación para el segundo tramo del Gasoducto, que irá de Salliqueló a San Jerónimo, "para terminar de abastecer el litoral argentino" y el 4 de agosto se empezaría a exportar petróleo a Chile. Las palabras de Alberto Fernández



A la hora de las definiciones electorales, el jefe de Estado llamó a "preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance", al advertir que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política". El mandatario también advirtió que "no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente" para "llevar las obras que hacen falta e impulsando las políticas necesarias". Tras apuntar que "la diferencia de precios que hay entre el gas extraído de Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%", reafirmó que está "convencido" de que "si el Estado no está presente la Argentina no se desarrolla". "El destino me ha permitido que hoy empecemos a declarar la independencia energética un 9 de Julio en el corazón de la provincia de Buenos Aires", dijo, y destacó: "Pudimos hacer este gasoducto con recursos nuestros, empresas argentinas y trabajadores argentinos, que nos está garantizando que el gas llegue a los lugares de desarrollo que más lo necesitan". Cristina Fernández Por su parte, la Vicepresidenta parafraseó una consigna emblemática del kirchnerismo al resaltar que la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner "no fue magia" y destacó que los "573 kilómetros" que abarca la primera etapa de la obra "vienen a coronar la recuperación" de YPF, que fue posible tras la nacionalización de la empresa que hasta 2012 estuvo en manos de la petrolera española Repsol. Además, Cristina Kirchner puntualizó que la "balanza negativa" en energía "no la provocó ningún político ni empresa estatal" sino una "multinacional" que "a partir de aumentar los precios del combustible obtenía ganancias extraordinarias", en referencia a Repsol, del mismo modo que, dijo, el "problema" de la deuda con el Fondo no lo ocasionó un "político". "El problema del FMI no lo trajo un político, sino un empresario; el que era presidente era del bando de los empresarios", señaló, en alusión al exmandatario Mauricio Macri. También señaló que si bien se busca "exportar" gas, el otro objetivo es garantizar "gas y petróleo para nuestra industria" y para que sea "más competitiva".