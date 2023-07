En 11 años, Bolivia importó lubricantes por $us 573 millones





09/07/2023 - 15:42:57

La Razón.- En el período 2011-2022, las importaciones bolivianas de lubricantes acumularon 573 millones de dólares por el ingreso de 245 mil toneladas. El mayor registro de importación en este campo fue en el año 2022, alcanzando los 80 millones de dólares por la compra de 29.000 toneladas. Hasta abril del 2023 la importación de lubricantes sumó 24 millones de dólares, 7% más que en igual lapso de tiempo del 2022, mientras que su volumen bajó solo 5%, lo que muestra un “efecto precio” derivado de la subida de la cotización del petróleo, señala un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En cuanto a las zonas de ingreso de éstos lubricantes, el 42% de las compras se registró por Corumbá, Puerto Suárez, lo que quiere decir que son productos de fabricación brasileña. Un 41% entra por Arica, Charaña, Tambo Quemado y un 6% vía Desaguadero. Los datos corresponden a la gestión 2022. En el año 2022, las importaciones de lubricantes registraron su punto de partida en 24 países, el principal es Brasil, con 34 millones de dólares, Estados Unidos va en segundo lugar con 28 millones de dólares y México con cinco millones de dólares es el tercero. El comportamiento de este sector representa un ejemplo de lo que está pasando a nivel genneral en el comercio exterior. Las importaciones del país, al igual que las exportaciones, lograron un importante crecimiento en 2022; no tanto en volumen, pero sí mucho en precios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por el IBCE, las importaciones del país llegaron a $us 13.049 millones en 2022, 36% más que en 2021 en valor. En términos de volumen, el promedio de crecimiento de las importaciones es de 3%. Cifra en el que destaca el grupo de combustibles y lubricantes que ocupa el segundo lugar a escala general. El 52% de las compras externas están en bienes de capital, suministros industriales y equipos de transporte. Los combustibles y lubricantes están en un segundo lugar con 33,5%. Le siguen los artículos de consumo, con 9,3% y los alimentos y bebidas, con 5,3 %. La importación de combustibles subió en 94% en valor y solo un 12% en volumen, con una fuerte variación debido a un “efecto precio”, dice el reporte del IBCE. En cuanto a las cifras de 2022, se puede ver que el capítulo combustibles y lubricantes logró un crecimiento del 12% en volumen y 94 % en valor. Le sigue el capítulo de Bienes de capital, con 28% en volumen y 31% en valor. También figuran los equipos de transporte y sus accesorios, que en volumen llegaron a 11% de aumento y en valor a 18%. Los artículos de consumo subieron en 5% en volumen y 6% en valor, según las cifras publicadas. Uno de los capítulos que presenta cifras encontradas es el de alimentos y bebidas, que en volumen tuvo un bajón de -25 %, pero en valor registra un incremento de 5 %. Igual que con los combustibles, estos números se explican, sobre todo, por el “factor precio” que cambia en todo el mundo. Lo propio ocurre con los suministros industriales, que en 2022 registraron una caída en las importaciones en cuanto a volumen de -2 %, pero en relación al valor aumentaron en 18%.