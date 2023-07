Montenegro: Bolivia tiene capacidad de pago, deuda controlada y confianza de acreedores, pide aprobar créditos





09/07/2023 - 15:20:29

Bolivia tiene una deuda de 29,6 en relación al Producto Interno Bruto (PIB), confianza de los acreedores y un crecimiento económico a un mayor ritmo que el endeudamiento, por lo que es necesario que el Legislativo viabilice los créditos pendientes para destinarlos a la inversión y a la diversificación de la base económica, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. “Les decimos a los malos asambleístas, que a veces no quieren que las regiones sigan aumentando su espacio por algún fin, exclusivamente político, que hagan reflexión de que más importante que ese fin particular es el fin social, el país necesita aumentar su base productiva”, aseguró en alusión a los $us 327 millones pendientes de aprobación en el Legislativo. Las cifras expuestas en una explicación del estado de situación de la economía dan cuenta que la tasa de endeudamiento es del 29,6% respecto al PIB, lo que “significa que la economía está siendo administrada de una manera tal que no tenemos un endeudamiento masivo” como ocurre en el mundo, donde, reveló, en promedio esa relación es del 67,7%. A este indicador se suma el hecho de que “la actividad económica se ha ido ampliando a más ritmo de lo que nos hemos endeudado”, porque la variación absoluta de deuda pública externa de noviembre de 2020 a mayo 2023 se sitúa a -0,1pp. “Esa actividad económica necesita tener ese respaldo para seguir aumentando y creciendo, y ese es el financiamiento de créditos que vienen aprobados por la Asamblea”, explicó y aseguró que a este panorama se suma la confianza de los organismos multilaterales de crédito en la capacidad de pago de Bolivia. Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, Jica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) concretaron créditos. En Diputados están pendientes de aprobación dos créditos del BID por $us 52 millones y $us 150 millones, mientras que un tercero por EUR 12.000.000,00, algo más de $us 13 millones de Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. “Los créditos han pasado por un proceso de evaluación de estos organismos, no es que nos van a entregar la plata así como un cheque en blanco, se evalúa y todo va a proyectos de inversión en la mayoría de los créditos y algunos créditos son de reposición, pero esa reposición va ir ligada a proyectos productivos”, explicó en Bolivia Tv. Añadió que los organismos internacionales “nos dan crédito, porque la economía boliviana tiene capacidad de pago y de devolver estos recursos, ven estos organismos internacionales que nos prestan estos recursos que la economía tiene perspectivas de crecimiento”. Legisladores que responden al expresidente Evo Morales se sumaron la madrugada del jueves a los votos de las opositoras Creemos del encarcelado Luis Fernando Camacho y Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa para no aprobar el crédito de $us 52 millones, pese a su aprobación inicial. El presidente Luis Arce denunció el sábado que muchos diputados y senadores no están cumplimiento con su trabajo de aprobar leyes de acceso a créditos internacionales contratados, que es “plata para el pueblo” y que se materializará, explicó, en obras como las entregadas y las que se demandan aquí y en el resto de Bolivia. Montenegro convocó a los legisladores a viabilizar los créditos contratados para seguir fortalecimiento la economía, en el marco del modelo económico social comunitario productivo. El Programa Fiscal Financiero (PFF) 2023, firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia (BCB), establece para este año un crecimiento económico de 4,86% y una tasa de inflación de fin de periodo de 3,28%, además de congelamiento del tipo de cambio. “Hay buenos diputados y senadores y hay otros que se dedican a hacer politiquería y tratan de dañar la gestión económica”, cuestionó Montenegro y destacó la aprobación en el Senado del crédito de $us 500 millones, de los que $us 250 millones irán a fortalecer la política de salud. ABI