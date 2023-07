Jaime Paz plantea un candidato que descarte a los que ya perdieron varias elecciones





09/07/2023 - 15:18:46

Erbol.- El expresidente Jaime Paz Zamora dijo este domingo que, para las elecciones de 2025, se debe buscar una alternativa ganadora que no solo signifique renovación, sino innovación o por lo menos intente ganar las elecciones, para lo cual descartó buscar al candidato en la gente que “perdió varias elecciones presidenciales”, a pesar de su derecho de participar. Manifestó que insistir con candidatos perdedores es dar otra vez cabezazos contra la pared, sin considerar que la coyuntura exige que los políticos construyan un escenario donde el instinto democrático del pueblo encuentre un candidato capaz de ganar las elecciones. Aclaró que no se refiere a Carlos Mesa ni a otros y anunció que “si no surge una candidatura no solamente de renovación, sino de innovación, yo no iría a votar, me abstendría, votaría nulo a votar por algún candidato perdedor”. Paz cree necesario romper el modelo de democracia de partido único y pensamiento único que ha instalado el MAS en los 20 años, para volver a la democracia de los acuerdos porque la democracia se sostiene sobre acuerdos de hombres libres. Afirmó que la llegada del MAS al poder el año 2006 fue la “involución democrática” porque significó que Bolivia esté bajo la imposición de partido único que busca eliminar a los competidores tal como está pasando en Nicaragua y Venezuela. “Ahí está (la democracia) de los analistas que se llenaban la boca con la democracia pactada. Ahora hay partido único que controla el Congreso, el Poder Judicial y a los fiscales”, cuestionó el expresidente durante una entrevista en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol. Sostuvo que el debate de las próximas elecciones girará sobre el retorno a la república porque el Estado Plurinacional es una confusión para los bolivianos y el modelo económico “es un desastre” porque se gastaron 50 mil millones de dólares y “seguimos siendo un país de comerciantes”. Dijo que hay sobradas razones para hacer el esfuerzo de buscar la fórmula ganadora frente al Estado Plurinacional acusado de corrupción e ineficiencia. Sostiene, sin embargo, que no es en las mesas de encuentro ni las primarias donde se va encontrar al candidato, sino en la voluntad de hallar al pivote que organice un acuerdo y construya la gran unidad triunfante a fin de que no continúe la democracia de pensamiento único. En ese marco, manifestó que la Bolivia actual está en fase de gestación, está parturienta y va a parir al candidato que recoja la experiencia que hemos vivido de voltear dictaduras para dar paso al nuevo con un nuevo contrato social que recoja los principios del Estado Plurinacional para que los bolivianos se traten como ciudadanos.