Un ladrón es ignorado mientras intenta asaltar un salón de manicura en EE.UU.







09/07/2023 - 10:41:08



Un hombre, que pretendía robar a las personas que se encontraban en un salón de manicura en Atlanta (EE.UU.) fue ignorado después de entrar al local gritando y exigiendo que todo el mundo allí le diera su dinero. "¡Todos al suelo! ¡Todos abajo! ¡Vacíen sus bolsillos! ¡Denme todo su dinero!", gritó el delincuente, pero nadie se movió. Tras su fallido intento de asalto, el sujeto observó el lugar por un momento y se marchó llevándose nada más que un teléfono.

Thief Gets Ignored by Everyone at Nail Salon



