Policía reporta 38 muertes en las minas de Potosí en lo que va de 2023





09/07/2023 - 08:33:55

Correo del Sur.- En lo que va del año, en el departamento de Potosí, se registró el deceso de 38 trabajadores mineros por diferentes causas. Este viernes se registró el último hecho en el cual dos jóvenes fallecieron en la cooperativa minera Nuevo Porvenir. “En este tipo de circunstancias estamos hablando de 38 personas que han perdido la vida en el interior de la mina, en lo que va del año”, informó el subcomandante departamental de la Policía, Carlos Oblitas. De acuerdo al informe policial, un grupo de mineros ingresó a trabajar a las 15:30 horas, aproximadamente, a la sección Chutata, de la cooperativa minera Nuevo Porvenir. Un joven de 22 años llegó hasta el segundo ambiente de ese sector y ya no salió, al percatarse de que no retornaba, uno de sus compañeros, de 19 años, fue en su búsqueda pero tampoco salió. Al ver que no aparecían, un grupo de trabajadores fue a buscarlos y los hallaron inconscientes en el piso, los sacaron del lugar y de forma inicial los trasladaron hasta sus domicilios. Sin embargo, al ver que no tenían signos vitales llamaron a la Policía para reportar el suceso. “Uno de los trabajadores de 22 años no se comunicaba con sus compañeros, eso generó una preocupación en uno de sus compañeros de 19 años, que ingresó a buscarlo. Mientras sus otros compañeros esperaban, pero se alarmaron porque no salieron de la mina, de esa manera es que entran en grupo y los encuentran en el piso”, explicó la autoridad policial. De acuerdo con el informe de la autopsia, la causa de la muerte es por sofocación e inhalación de gases tóxicos de la mina. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares para que le den sepultura. Anteriormente, el 8 de mayo, se presentó otro trágico hecho, cuando un trabajador minero de 21 años de edad falleció a causa de una caída en la mina de la Cooperativa San Cristóbal. Oblitas consideró que estos hechos son recurrentes debido a las precarias condiciones de trabajo de los mineros, la falta de implementos de seguridad y la falta de atención médica oportuna.