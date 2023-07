Dejan en libertad a la esposa de diputado del MAS, acusada de falsificar un documento





09/07/2023 - 08:30:03

Brújula Digital.- El viernes, el juez anticorrupción Primo Flores determinó la libertad para María Isabel Benavides Paniagua, esposa del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Daniel Rojas. Benavides fue aprehendida el jueves, luego de que fuera acusada de haber falsificado un certificado de nacimiento para una ciudadana china. “Con relación a ella (Emma V.A.) no presentó ninguna imputación y es por eso que el juez cautelar le dio libertad irrestricta, después existe otra imputada a la cual se le dio libertad simple (María Isabel B.P.) y a mi defendida (Dina S. A.) se le dio medidas sustitutivas, entre ellas acudir al ministerio público cada 30 días y fianzas juratorias”, explicó Miguel Ruiz, abogado de la trabajadora social. Benavides fue aprehendida junto a la jefa regional del Servicio de registro Cívico (Serecí), de Yapacaní, Emma V.A., a Dina S.A., quienes también fueron liberadas. “Pues dentro del Segip, estaba la técnico que se llama María Isabel Benavides Paniagua, que había sido la esposa del diputado Daniel Rojas (MAS), y pues señala que ella ya viene varios años en el registro civil de Yapacaní”, indicó Mojica en una entrevista con el programa Detrás de la Verdad. Según Mojica, el hecho se conoció el pasado martes, cuando detectaron que una ciudadana china tenía un certificado de nacimiento boliviano, pese a que la misma no hablaba español, lo que hizo sospechar a los funcionarios del Segip. Tras detener la ciudadana china, los funcionarios comprobaron que el certificado, bajo el nombre de Marioly Rodríguez Suárez, era falso y que el nombre de la ciudadana china es Lin Chung Yang. El abogado de la trabajadora social cuestionó la decisión del juez porque su clienta solo colaboró, en el marco de la cooperación entre la Alcaldía de San Carlos y el Serecí de Yapacaní y dijo que lo hizo a solicitud de la jefa regional del registro civil. “Ese certificado nunca lo recibió mi clienta, sólo firmó el trámite y le entregó a una abogada que estaba en compañía de la directora (del Serecí). El delito que le atribuye a mi defendida es recibir un beneficio económico y hemos demostrado que mi defendida no recibió nada y lo realizó en virtud de la coordinación”, declaró.