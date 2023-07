Jefe de Instagram explica por qué Threads no es para política y noticias





08/07/2023 - 19:41:41

El director ejecutivo de Instagram*, Adam Mosseri, ha declarado este viernes que Threads, la nueva red social de Meta, no es para política y noticias, argumentando que no vale la pena la "negatividad" que viene con ello. "El objetivo no es sustituir a Twitter. El objetivo es crear un lugar público para las comunidades en Instagram que nunca realmente aceptaron Twitter y para las comunidades en Twitter (y otras plataformas) que están interesadas en un lugar menos enojado para las conversaciones, pero no todo Twitter", escribió Mosseri en Threads. Según el jefe de la red social, "la política y las noticias fuertes van a aparecer inevitablemente en Threads, también lo han hecho en Instagram hasta cierto punto", aseguró. "Pero no vamos a hacer nada para fomentar esas cuestiones", añadió. En este sentido, también indicó que Meta "no desalentará ni rebajará las noticias o la política", pero tampoco va a "cortejarlas" como en el pasado. Si bien reconoció que "la política y las noticias fuertes son importantes", señaló que "el aumento de la participación o de los ingresos que puedan generar no merece la pena en absoluto por el escrutinio, la negatividad [...] o los riesgos para la integridad que conllevan". "Hay más que suficientes comunidades increíbles —deportes, música, moda, belleza, entretenimiento, etc.— para hacer una plataforma vibrante sin necesidad de entrar en política o noticias fuertes", subrayó. "Sería tan absurdo pretender que la política y las noticias no lleguen a una plataforma de gran escala como intentar acelerar que lo hagan", concluyó. Desde su lanzamiento este miércoles, Threads ya ha superado el umbral de 70 millones de usuarios. La red social dispone de una interfaz similar a la de Twitter. En particular, se puede crear mensajes de texto cortos (de hasta 500 caracteres), adjuntar fotos y videos (de hasta 5 minutos de duración) que están acompañados por cuatro botones: me gusta, comentar, citar y compartir.